« Le NEC recrute un gardien de but de la Coupe du monde pour un million d'euros »

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Rudy Galetti, qui a tweeté l’information mercredi, Mladen Jurkas devrait s’engager avec le NEC. Le club de Nimègue débourserait un million d’euros pour recruter ce gardien formé au FK Borac Banja Luka.

Jurkas (18 ans) figurait dans la sélection bosnienne lors de la Coupe du monde, éliminée 2-0 par les États-Unis en seizièmes de finale, et occupait le poste de gardien remplaçant.

Très courtisé par le club néerlandais, le gardien a contribué au titre national du FK Borac Banja Luka la saison passée et totalise déjà quatre sélections avec les Espoirs bosniens, dont un match de qualification à l’Euro face aux Jong Oranje.

Selon Galetti, le transfert d’un million d’euros est en passe d’être finalisé, même si la durée du contrat reste à préciser.

Jurkas, gardien de 1,93 m estimé à 700 000 euros, totalise six matchs au plus haut niveau bosnien.

Le club néerlandais cherche à renforcer son effectif après le départ de Jasper Cillessen, avec qui aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat. Le troisième gardien, Rijk Janse, a également quitté le club en fin de contrat.