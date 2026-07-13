Le NEC négocie avec un joueur qui a causé bien des difficultés à l'Argentine lors de la Coupe du monde

Selon le journaliste Mounir Boualin, le NEC serait sur le point d'engager Jamiro Monteiro. Le milieu de terrain de 32 ans est libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le PEC Zwolle le 1er juillet.

Les discussions contractuelles avec ce joueur expérimenté sont à un stade avancé. Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais les deux parties sont optimistes quant à une issue favorable.

Né à Rotterdam, il a porté les couleurs du PEC pendant deux saisons, prenant part à 52 rencontres et se distinguant par cinq buts et autant de passes décisives.

Convoité par le NEC, le milieu de terrain a également porté les couleurs du SC Cambuur, d’Heracles Almelo, du FC Metz, du Philadelphia Union, des San Jose Earthquakes et du Gaziantepspor au cours de sa carrière.

Le milieu de terrain s’est distingué lors de la Coupe du monde en atteignant les seizièmes de finale avec le Cap-Vert. Il a été titulaire contre l’Espagne (0-0), l’Uruguay (2-2), l’Arabie saoudite (0-0) et l’Argentine (défaite 2-3 après prolongation).

Dans l’Algemeen Dagblad, Jeffry Fortes a salué les qualités de Monteiro : « On lui a très souvent dit qu’il était trop petit. Mais le football compte suffisamment de petits joueurs qui ont réussi. En termes de style de jeu, on peut tout à fait le comparer à Kanté. Lui aussi est quelqu’un qui ne doit pas compter sur sa taille. »

Le club de Nimègue a déjà enregistré les arrivées de Perr Schuurs et Kaj Sierhuis, et travaille activement à celle d’Emre Mor.