Le NEC a vécu une magnifique soirée mardi en se qualifiant aux dépens de l’Olympiakos pour les barrages de la Ligue des champions. C’est un succès sportif inédit pour le club de Nimègue, et son trésorier dormira lui aussi sur ses deux oreilles cette nuit.

Voetbal International révèle que le NEC peut inscrire 4,29 millions d’euros supplémentaires grâce au mécanisme d’indemnisation de l’UEFA. Une énorme aubaine financière pour le club gueldrois.

Le NEC affrontera le FK Bodø/Glimt lors des barrages de la Ligue des champions et, si l’équipe norvégienne surprise de l’an dernier est battue dans la compétition reine, il recevra un montant gigantesque.

Si le NEC atteint la phase de ligue de la Ligue des champions, il touchera une prime de départ de 18,62 millions d’euros. Grâce notamment aux recettes et aux bonus (2,1 millions par victoire ou 700 000 euros pour un match nul), ce montant pourrait encore grimper fortement.

Le club de Nimègue était déjà assuré, avant la double confrontation contre l’Olympiakos, de participer à la phase de ligue de la Ligue Europa. La prime de départ pour ce tournoi s’élève à 4,31 millions d’euros.

Avec cette victoire contre l’Olympiakos, le NEC est donc toujours assuré d’un minimum de 4,31 millions d’euros, en plus des 4,29 millions qu’il a gagnés mardi soir en battant l’Olympiakos.

Au stade de Goffert, on rêve toutefois pleinement de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce qui ne s’est encore jamais produit. Bodø s’annonce cependant comme un défi relevé.