Aucune certitude, pour l’instant, sur le futur club des internationaux juniors Sam Roovers (18 ans) et Kelvin Neijenhuis (18 ans). Le duo, qui a évolué avec l’équipe U19 du Feyenoord la saison passée, est en fin de contrat.

Selon le généralement bien informé Feyenoord Youth Watcher, l’ailier amstellodamois Jerayson Hoepel (18 ans) a déjà fait savoir la semaine dernière qu’il ne prolongerait pas son contrat à Rotterdam.

Selon cette même source, le NEC serait intéressé par le recrutement de Neijenhuis.

Originaire de Zélande, Neijenhuis est considéré depuis plusieurs années comme un véritable buteur au sein du centre de formation du Feyenoord. Jan Boskamp avait d’ailleurs exprimé son admiration pour ce jeune attaquant.

Roovers, défenseur central, semblait en pole position pour une prolongation selon FR12 en mars, mais les discussions se sont depuis enlisées.

Autres contrats arrivant à échéance

Dans l’équipe première, Robin van Persie devrait se séparer de Steven Benda, Gernot Trauner et Raheem Sterling, tandis que l’option d’achat sur Malcolm Jeng, actuellement en prêt, ne sera probablement pas levée.

Chez les U21, les contrats de Oier Zon, Marley Cruz, Djomar Giersthove, Troy Moses, Aleks Zekovic, Fabiano Rust, Yoram Boerhout et Furkan Ulutas ont été résiliés ; ils doivent donc chercher un nouveau club.

Le club doit encore se prononcer sur les dossiers de Tim Haksteeg, Björn Otte, Marouane Sebbar et Paulo Rudisill, tandis que Senne Vugts et Sem Verdonk devraient normalement retourner au FC Dordrecht.