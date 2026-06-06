Selon Mike Verweij dans De Telegraaf, NEC s’apprête à recruter Perr Schuurs. Le défenseur va s’engager pour trois saisons au Goffert.

Plus tôt dans la journée, le quotidien avait déjà révélé l’intérêt concret du club néerlandais pour le défenseur. Le deal est désormais imminent : seule la visite médicale pourrait encore contrarier ce transfert attendu.

En février, le Torino avait annoncé la résiliation à l’amiable du contrat du défenseur, qui poursuit aux Pays-Bas sa rééducation suite à une série de blessures.

Son dernier match remonte au 21 octobre 2023, lorsqu’il s’est déchiré les ligaments croisés face à l’Inter. Depuis, le défenseur limbourgeois a connu plusieurs rechutes, subi une nouvelle intervention chirurgicale et n’est toujours pas complètement rétabli.

Alors que Sassuolo, Venise, Gênes et Turin suivaient aussi le dossier, le club néerlandais a donc pris l’ascendant.

La présence d’un bon ami au sein de l’effectif néerlandais a par ailleurs facilité ce transfert, toujours selon De Telegraaf.

« L’Italie l’attirait, mais l’offre du NEC Nimègue et la présence de son compatriote et bon ami Bryan Linssen ont convaincu le Néerlandais de rejoindre l’Eredivisie », peut-on lire.