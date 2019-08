Le nageur Ning Zetao, nouvel ambassadeur de la Ligue 1 Conforama en Chine

Le nageur chinois, Ning Zetao, ex-champion du monde du 100m libre, est le nouvel ambassadeur de la Ligue 1 Conforama en Chine.

La présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, accompagnée de Didier Quillot et des ambassadeurs Youri Djorkaeff et Edmilson, a profité d'une conférence de presse organisée ce vendredi au Shenzhen Universiade Sports Center pour dévoiler l'identité d'un nouvel ambassadeur de la Conforama en .

Il s'agit du nageur chinois Ning Zetao, champion du monde du 100m nage libre, retraité à 26 ans. Un choix expliqué par Boy de la Tour : "On a besoin aujourd'hui, pour pouvoir attirer davantage de Chinois et de supporters de la , d'avoir des personnalités qui inspirent les Chinois. Sa parole pèse auprès des jeunes et il aime le foot."

Nathalie Boy de la Tour annonce un nouvel ambassadeur de la @Ligue1Conforama en Chine. Le nageur chinois, ex-champion du monde Ning Zetao @GoalFrance pic.twitter.com/B2TnMrLFdk — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 2, 2019

Benjamin Quarez, au Shenzhen Universiade Sports Center.