Le NAC ouvre une enquête : Pierre van Hooijdonk sous le feu des critiques

Le départ hivernal de Sydney van Hooijdonk vers Estrela Amadora, conclu sans indemnité de transfert, provoque un véritable séisme au NAC Breda. Le club néerlandais espérait pourtant percevoir une compensation financière pour le joueur. Selon Voetbal International, le rôle de son père, Pierre van Hooijdonk, responsable technique au NAC, se retrouve sous les projecteurs.

En décembre, des tensions surgissent : Sydney refuse son statut de remplaçant et entre en conflit avec l’entraîneur Carl Hoefkens. Lors de la rencontre face à Telstar, ultime sortie de l’année civile 2025, la situation empire : Hoefkens ne l’utilise qu’en tant que cinquième remplaçant, ce qui exaspère le joueur et son père. « On s’en va d’ici, on s’en va d’ici ! », tonne Pierre dans les couloirs. La rupture devient alors inévitable.

La direction, soucieuse de gérer au mieux la situation, accepte alors de faciliter un départ et autorise temporairement le joueur à s’en aller libre de tout transfert. Plusieurs agents sont sollicités pour lui trouver un nouveau point de chute. C’est finalement le club portugais d’Estrela Amadora qui manifeste un intérêt concret.

NAC réclame initialement une indemnité, mais les discussions achoppent. Le directeur technique Peter Maas campe sur la nécessité d’une compensation financière. Cette position est toutefois abandonnée après l’intervention directe de Pierre van Hooijdonk.

L’ancien buteur, dont le rôle de superviseur au sein du club est censé rester indépendant, s’implique alors directement dans les discussions et contacte lui-même le club portugais. Il dépasse ainsi ses prérogatives officielles, et les intermédiaires mandatés par le NAC sont finalement écartés.

Cette intervention modifie également les termes de l’accord. Alors qu’un montant de transfert et un pourcentage sur la revente étaient initialement prévus, Sydney part finalement gratuitement. L’intégralité du bénéfice financier revient ainsi au joueur et à son entourage, au grand dam des agents et des dirigeants du club concernés.

Le directeur général Remco Oversier approuve finalement le transfert, malgré les réserves internes. Le NAC, déjà sous pression sportive et financière, voit donc s’envoler une source de revenus potentielle. La décision est validée par le conseil de surveillance.

Les répercussions sont immédiates : une enquête interne est ouverte pour « vérifier l’intégrité des personnes concernées », selon VI.