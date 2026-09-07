NAC a mis fin avec effet immédiat au contrat de l’entraîneur Carl Hoefkens. C’est ce qu’a annoncé le club lundi.

Dans une déclaration commune du directeur technique Peter Maas et du directeur général Remco Oversier, soutenue à l’unanimité par l’ensemble du conseil de surveillance, NAC a fait savoir : « Cet été, une évaluation approfondie a été menée avec Hoefkens. Malheureusement, certains points d’amélioration issus de cette évaluation n’ont pas été concrétisés, ce qui contraint NAC à prendre cette décision aujourd’hui ».

NAC, relégué, a connu un début de saison irrégulier en Keuken Kampioen Divisie. Après des victoires contre TOP Oss et Jong Ajax, le club a fait match nul contre Roda JC avant de s’incliner face à VVV-Venlo et RKC Waalwijk. Vendredi dernier, NAC a chuté 4-2 sur la pelouse de RKC, après l’expulsion de Leo Greiml dès la première période.

Le club de Breda ne savait pas immédiatement après la relégation s’il voulait poursuivre avec Hoefkens. De son côté, l’entraîneur belge avait lui aussi des réserves. Finalement, après une semaine et demie, NAC avait indiqué qu’à l’issue d’une évaluation intensive et honnête avec la direction et Hoefkens, la décision avait été prise de continuer ensemble.

« NAC me tient à cœur », avait alors réagi Hoefkens sur les canaux du club. « Je me sens chez moi ici. J’ai rejoint avec conviction l’aventure à NAC il y a deux ans et j’ai le sentiment d’être encore en plein dedans. NAC est un club qui déborde d’ambition et où, à mon avis, de plus en plus de pas en avant sont franchis. »

Cinq matches après le début de la nouvelle saison, le technicien belge a tout de même été remercié. En attendant la présentation d’un nouvel entraîneur, les adjoints Serdal Güvenc et Michael Dingsdag assureront conjointement l’intérim.

NAC disputera vendredi prochain un match à domicile contre la lanterne rouge Jong FC Utrecht, qui n’a encore pris aucun point. Plus tard ce mois-ci, des rencontres contre De Graafschap (à l’extérieur) et le FC Eindhoven (à domicile) sont également au programme.