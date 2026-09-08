Rick Kruys est le nouveau entraîneur principal du NAC Breda, comme l’a annoncé mardi le club de Keuken Kampioen Divisie. L’Utrechtois a signé un contrat de deux ans au Rat Verlegh Stadion et dirigera mercredi sa première séance d’entraînement.

« Nous avons tout de suite misé à fond sur Rick Kruys parmi plusieurs candidats. Il sait ce que signifie jouer les premiers rôles en Keuken Kampioen Divisie. Rick connaît notre ambition claire et veut s’y atteler immédiatement », explique le directeur technique Peter Maas sur le site du club.

« Je suis sincèrement fier d’être l’entraîneur du NAC », se réjouit Kruys après sa nomination à Breda. « Tout le monde sait comment le club est vécu dans la ville et par les supporters. Cela me correspond aussi. Ma mission est de me mettre directement au travail avec le staff technique et le groupe de joueurs. Le premier match arrive dès vendredi, mais c’est quelque chose que j’attends avec impatience. »

Kruys (41 ans) a conduit le FC Volendam en Vriendenloterij Eredivisie en 2025. L’aventure s’est limitée à une saison, puisque le club a été relégué après avoir perdu contre Willem II en finale des play-offs aux tirs au but.

Le nouvel entraîneur du NAC avait auparavant travaillé comme intérimaire et adjoint au FC Utrecht, et il a également été l’entraîneur principal du VVV-Venlo. Avec le club limbourgeois, il a atteint les Keuken Kampioen Play-Offs.

« En tant que joueur, Kruys a été pendant de longues années un élément très apprécié à Utrecht. Il l’a également été au FC Volendam, à l’Excelsior Rotterdam et au Malmö FF suédois », peut-on lire sur le site du NAC.

Kruys succède à Carl Hoefkens, licencié lundi. « Hoefkens a fait l’objet d’une évaluation approfondie cet été. Malheureusement, plusieurs points d’amélioration issus de cette évaluation n’ont pas été concrétisés, ce qui contraint le NAC à prendre cette décision maintenant », a-t-on indiqué pour justifier ce choix.