Le NAC Breda souhaite recruter un avant-centre ayant inscrit 33 buts en Eredivisie

Selon Voetbal International, le NAC s’intéresserait de près à Paul Gladon. Le club, en quête de renforts offensifs, chercherait à recruter cet attaquant libre de tout contrat.

L’avant-centre, qui évoluait la saison passée au Fortuna Sittard, voit son contrat expirer le 30 juin. En 31 matchs de VriendenLoterij Eredivisie, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive, des statistiques correctes malgré un rôle de second plan derrière Kaj Sierhuis.

En 31 matchs d’Eredivisie, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive.

Cette semaine, l’entraîneur Carl Hoefkens a confirmé son intention de rester à Breda malgré la relégation en Keuken Kampioen Divisie.

Le technicien belge a rejeté une offre très lucrative de l’OH Louvain pour rester à Breda, mais il a posé une condition claire : le club doit recruter un buteur confirmé.

Au cours de sa carrière, outre Fortuna, il a porté les couleurs de FC Emmen, FC Groningen, Heracles Almelo, Willem II, Sparta Rotterdam et FC Dordrecht, entre autres, inscrivant au total 33 buts en Eredivisie.



