Le NAC Breda réagit immédiatement au départ de Pierre van Hooijdonk : « Il règne une grande… »

Le NAC Breda a réagi mercredi à la démission de Pierre van Hooijdonk de son poste de conseiller. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club « regrette » cette décision tout en saluant son « courage ».

Sa position de conseiller technique était devenue intenable depuis l’agitation suscitée par son rôle potentiellement discutable dans le transfert de son fils Sydney van Hooijdonk à l’Estrela Amadora. Le club avait ouvert une enquête indépendante, tandis que les supporters, tant au Rat Verlegh Stadion qu’en tribune visiteurs à Utrecht, exprimaient leur hostilité envers l’ancien attaquant.

Mercredi matin, il a lui-même décidé de démissionner avec effet immédiat. « Cette décision suscite une grande déception, compte tenu de la connaissance approfondie du dossier et du réseau de Pierre van Hooijdonk », a déclaré le président Henk van Koeveringe au nom du Conseil de surveillance dans un communiqué.

« Tout au long de son mandat, nous avons toujours travaillé ensemble en toute transparence et avec un esprit critique sain. En même temps, nous estimons qu’il s’agit d’une décision courageuse, qui mérite d’être saluée. Elle a en effet été prise en plaçant l’intérêt du club au premier plan », a déclaré Van Koeveringe.

La réaction de Van Hooijdonk

Plus tôt dans la journée, l’ancien buteur avait lui-même expliqué sa décision : « Malgré la confiance que me témoignent la STAK, le Conseil de surveillance et la direction, l’agitation et le climat ambiant m’ont amené à conclure qu’il valait mieux, aujourd’hui encore, agir dans l’intérêt du NAC. C’est pourquoi j’ai décidé de me retirer de mon rôle de conseiller. »

Il demeure néanmoins convaincu de sa bonne foi concernant le départ sans indemnité de transfert de son fils Sydney. « Je prends cette décision en sachant que j’ai toujours agi en toute conscience et en toute honnêteté dans l’intérêt du NAC », a-t-il déclaré.

Dimanche dernier, lors de l’émission « NOS Studio Voetbal », il a reconnu qu’il aurait été préférable de prendre du recul lorsque le NAC a recruté Sydney en janvier 2025. « On ne m’a jamais demandé mon avis et la question n’a jamais été abordée. Il aurait sans doute fallu le faire, pour que tout le monde soit clair. Cela éviterait les conjectures », a-t-il déclaré.