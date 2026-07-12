Au NAC Breda, l’agitation perturbe une nouvelle fois la préparation de la saison à venir. Lewis Holtby, en profond désaccord avec la gestion du club, envisage sérieusement de mettre un terme à sa carrière professionnelle, selon les informations de Voetbal International.

Holtby (35 ans) avait été recruté à Breda en début de saison dernière pour « établir une nouvelle norme » au sein du NAC. Ses débuts avaient été prometteurs, avec un but dès son premier match, mais la suite a été plus laborieuse. L’ancien international allemand a ensuite peiné à répondre aux attentes, tant sur le terrain qu’en dehors, et s’est retrouvé dans un vestiaire où les affinités entre les différents clans de joueurs étaient quasi inexistantes.

« Le NAC était un groupe disparate. Et Holtby s’y enfonçait de plus en plus », résume Joost Blaauwhof, journaliste pour VI. La composition de l’effectif et la mentalité de certains joueurs l’irritent profondément, au point qu’il envisage désormais d’arrêter complètement le football.

« Par exemple, le fait que Jayden Candelaria, titulaire lors du dernier match de la saison passée, soit arrivé très en retard, était inconcevable pour un professionnel », illustre Blaauwhof. Holtby n’est par ailleurs pas en phase avec la vision du club pour l’exercice à venir.

Il ne comprend pas que la direction hésite à afficher clairement l’ambition de terminer dans les deux premiers, préférant évoquer les barrages, ce qu’il perçoit comme un manque de conviction. « Actuellement, le NAC ne donne guère l’impression d’être une organisation sportive de haut niveau ambitieuse qui souhaite disputer des titres. La frustration de Holtby était récemment si grande qu’il a saccagé une poubelle à la mi-temps d’un match abominable contre des amateurs », explique Blaauwhof.

L’entraîneur Carl Hoefkens partage en partie l’analyse de Holtby, selon les médias. Le Belge, qui était récemment sur le point de rejoindre l’OH Leuven, reconnaît lui aussi que la qualité de l’effectif doit s’améliorer. « Sans intensité, ce ne sont que des footballeurs ordinaires, sans relief », a-t-il déclaré sans détour cette semaine après la défaite sans appel 0-2 en match amical contre le FC Eindhoven.

Selon Blaauwhof, Holtby pourrait même décider de mettre un terme à sa carrière avant le début du championnat, ce qui constituerait un coup dur pour le NAC, qui le considère toujours comme un pilier. Dans le même temps, l’agacement monte au sein de l’effectif face à son attitude. En cas de rupture, une seule conclusion s’impose : l’arrivée de Holtby aura été un échec.