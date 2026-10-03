Vitesse et le NAC Breda ont pris un point chacun de leur confrontation directe en Keuken Kampioen Divisie, samedi après-midi. Longtemps, les joueurs de Breda ont semblé se diriger vers la victoire, mais un égalisateur tardif de Naoufal Bannis a porté le score à 2-2. Dans le même temps, le MVV a lourdement chuté sur la pelouse du TOP Oss, où Mauresmo Hinoke a signé un triplé (4-1).

Vitesse - NAC Breda 2-2

Le NAC a démarré de manière exceptionnelle, a eu la maîtrise et s’est créé occasion après occasion. C’était donc une énorme surprise de voir le tableau d’affichage indiquer 1-0 après un quart d’heure de jeu. Sur une seule contre-attaque de Vitesse, c’est Naoufal Bannis qui a ouvert le score contre le cours du jeu.

Un coup dur pour l’équipe de Rick Kruys, qui s’en est toutefois remise avant la pause. Charles-Andreas Brym s’est joliment défait de son vis-à-vis dans la surface et a envoyé le ballon au fond du pied gauche : 1-1. Pour l’attaquant, il s’agissait déjà de son quatrième but lors des trois derniers matches.

À la 32e minute, le NAC a repris l’avantage. Brym s’est de nouveau montré important avec un centre tendu, complètement mal négocié par le gardien de Vitesse, Connor van den Berg. Le ballon est ainsi arrivé dans les pieds de Kamal Sowah, qui l’a poussé dans le but vide : 1-2.

En fin de première période, c’était presque un miracle que le score en soit resté à 1-2. Si le NAC n’avait pas manqué l’occasion d’alourdir la marque, le match aurait déjà été plié avant la pause. D’abord, Boyd Lucassen a touché le poteau d’une talonnade et, peu après, Mohamed Nassoh a manqué son contrôle, gâchant ainsi une énorme opportunité.

En seconde période, l’entraîneur de Vitesse, Rüdiger Rehm, a tout changé avec un triple remplacement. Cela a permis aux joueurs d’Arnhem de davantage entrer dans leur match. Marco Schikora a trouvé la barre, puis a vu sa tentative suivante passer juste à côté. Vitesse a toutefois continué à pousser et a été récompensé juste avant la fin : Bannis a inscrit le 2-2.

TOP Oss - MVV Maastricht 4-1

Les Limbourgeois ont réussi à débloquer la situation à la 27e minute grâce à Toni Vinogradac, qui a catapulté de la tête un corner de Robert Klaasen au fond des filets : 0-1. Le TOP Oss a remis de l’ordre avant la pause. Hinoke s’est retrouvé face à face avec le gardien du MVV, Hugo Wentges, après une passe en profondeur millimétrée de Justin Mathieu, avant de glisser le ballon avec sang-froid au fond : 1-1.

Hinoke a de nouveau pris le TOP Oss par la main dès le début de la seconde période. Là encore, tout est parti d’un ballon en profondeur de Mathieu. L’ailier gauche a provoqué son adversaire direct avant de conclure avec autorité : 2-1. Deux minutes plus tard, le triplé de Hinoke était acté. Le MVV n’est pas parvenu à se dégager dans ses seize mètres, après quoi le jeune international indonésien a marqué de près : 3-1. Le mot de la fin est revenu à Maurilio de Lannoy un quart d’heure avant le terme, lui qui a inscrit le 4-1 alors qu’il se retrouvait seul face au but.