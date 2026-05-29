Le NAC Breda a décidé de ne pas entamer la saison de la Keuken Kampioen Divisie avec Clint Leemans. Initialement, le club souhaitait prolonger le contrat du joueur, mais il lui a finalement signifié par téléphone qu’il renonçait à cette option.

« En tant que direction, nous avons consacré toute notre énergie ces dernières semaines à la sélection du staff. Le NAC doit désormais faire des choix concernant l’effectif », explique le directeur technique Peter Maas sur le site officiel du club.

« Après avoir examiné la situation de Clint sous tous les angles, nous l’avons immédiatement informé. Même si c’est très regrettable, tant pour Clint que pour nous », ajoute Maas.

Cette décision soudaine surprend, car les deux parties souhaitaient initialement poursuivre leur collaboration. Selon Voetbal International, Leemans était prêt à accepter une baisse de salaire pour rester au NAC, mais le club brabançon n’en a pas jugé la nécessité.

Vendredi, le club lui a notifié sa décision par un bref appel, selon le journaliste de VI Joost Blaauwhof, qui rapporte que « la nouvelle l’a pris de court ».

Les supporters, qui appréciaient son engagement et sa combativité, peinent à comprendre ce revirement. Sur les réseaux officiels du club, de nombreux messages réclament même le départ de Maas.

Cette décision surprend d’autant plus que, l’hiver dernier, le club avait tout fait pour conserver son milieu de terrain. Un club polonais, dont l’identité n’a pas été révélée, était prêt à verser une somme importante pour s’offrir Leemans, mais le NAC s’était alors fermement opposé à son départ. Le joueur quitte finalement Breda sans que le club percevait la moindre indemnité de transfert.