Lors de la dernière journée d’Eredivisie, l’AZ n’a pas réussi à s’imposer face au NAC Breda, déjà condamné à la relégation. Un après-midi principalement marqué par les adieux du directeur technique Max Huiberts et peut-être de plusieurs joueurs clés, qui s’est conclu sur un score de 3-3 après une fin de match mouvementée.

Dominateur dès l’entame, AZ a ouvert le score dès la 10e minute : un coup franc rapidement joué par Jordy Clasie a été dévié par Troy Parrott vers Sven Mijnans, qui a pris de vitesse la défense brabançonne pour pousser le ballon au fond des filets (1-0).

Le 2-0 ne tarde pas : après une action collective bien menée, Mateo Chavez se présente seul face à Daniel Bielica et conclut sans trembler.

Le NAC a alors réagi : Moussa Soumano a vu sa frappe repoussée sur la ligne, puis Rome-Jayden Owusu-Oduro a réalisé deux arrêts réflexes face à Clint Leemans et Max Balard.

La blessure de Parrott a terni la fin de mi-temps pour AZ : l’Irlandais, touché après une demi-heure de jeu, a cédé sa place à Mexx Meerdink, peut-être pour son dernier match sous le maillot alkoi.

Au retour des vestiaires, le NAC a nettement élevé son niveau de jeu. Les occasions manquées en première période ont cette fois été converties : Soumano a d’abord réduit le score d’une tête précise, avant d’égaliser d’une frappe puissante des vingt mètres : 2-2.

Juho Talvitie redonne l’avantage aux siens d’une frappe splendide qui touche l’intérieur du poteau à la 89^e minute, mais cela ne suffit pas pour offrir la victoire. En toute fin de match, Meerdink reproduit son coup de la saison passée et égalise : 3-3.