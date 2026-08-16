Jamal Musiala, la star du Bayern Munich, a semé l'inquiétude lors du match de son équipe face à Leipzig, après s'être effondré subitement sur la pelouse, seulement 15 minutes après être entré en jeu comme remplaçant.

Le Bayern Munich s'est imposé face à Leipzig sur le score de 3-1, mais l'état de Musiala a assombri cette victoire, après que le joueur âgé de 23 ans s'est effondré sans le moindre contact avec un joueur adverse, restant au sol au milieu d'un vent de panique parmi les joueurs.

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré après la rencontre : « Le plus important, c'est qu'il aille bien. Il n'y a rien d'autre à dire. »

À la 84e minute, Musiala s'est écroulé subitement sur la pelouse, sans aucun contact avec un joueur de Leipzig, ce qui a poussé ses coéquipiers et les joueurs de l'équipe adverse à se précipiter vers lui et à appeler à l'aide.

Le médecin urgentiste, qui était assis près du drapeau de corner, s'est aussitôt rué sur le terrain, avant que les secouristes n'arrivent avec une civière pour s'assurer de l'état du joueur.

Un grand nombre de joueurs se sont rassemblés autour de Musiala, dans des scènes qui ont suscité l'inquiétude, avant que son état ne commence à s'améliorer progressivement.

Pourquoi Musiala s'est-il effondré ?

Le staff médical du Bayern Munich a tenté de gérer rapidement l'état de Musiala : Ismaël Saibari a relevé la tête du joueur, tandis que le kinésithérapeute lui a placé une éponge humide sur la nuque, au moment où Alphonso Davies dénouait le lacet de la chaussure de son coéquipier.

Un sentiment de soulagement s'est installé après que l'un des secouristes a levé le pouce, signe d'une amélioration de l'état de Musiala.

Ensuite, le joueur a pu se relever et quitter la pelouse, mais il semblait un peu instable en marchant, avant de partir en compagnie du kinésithérapeute Jerry Hoffmann et du médecin de l'équipe, le docteur Jochen Hahn, en direction des vestiaires.

Selon le journal allemand « Bild », Musiala aurait ressenti un vertige soudain pendant qu'il était sur le terrain.

Le journal a indiqué que les températures élevées, qui atteignaient environ 33 degrés Celsius, ont peut-être fortement affecté le joueur et provoqué des problèmes de circulation sanguine.

Mais ce qui a soulevé des interrogations, c'est que Musiala n'avait passé que 15 minutes sur le terrain après son entrée en jeu comme remplaçant.

Une ancienne blessure qui pèse sur Musiala

L'état actuel de Musiala ne peut être dissocié de la période difficile qu'il traverse depuis sa grave blessure survenue le 5 juillet 2025 lors de la Coupe du monde des clubs, une blessure qui comprenait une fracture du péroné.

Depuis lors, le joueur a rencontré de grandes difficultés à retrouver le niveau technique et physique qui était le sien avant la blessure.

Le 17 janvier, Musiala a célébré son retour sur les terrains après une absence de plusieurs mois, mais il a ensuite souffert de nouveaux problèmes à la cheville, prolongeant ses difficultés dans son parcours pour retrouver sa pleine condition.

Après avoir participé à une compétition mondiale décevante, Musiala a subi une opération pour retirer une plaque métallique de son pied gauche.

Musiala paie le prix d'une saison éprouvante

La star du Bayern Munich a manqué les stages d'entraînement de l'équipe à Tegernsee et en Asie, se contentant durant cette période de suivre un programme de rééducation et des séances individuelles, après avoir sacrifié une grande partie de ses vacances d'été afin de retrouver sa condition.

Musiala est revenu aux entraînements collectifs lundi dernier, dans le but d'entamer une nouvelle phase de préparation pour la saison à venir, mais son effondrement soudain face à Leipzig a ravivé les craintes quant à sa capacité à retrouver pleinement sa condition physique.

Néanmoins, les prévisions indiquent que Musiala reprendra les entraînements dans les prochains jours, en attendant de connaître l'ampleur de l'impact de ce dernier incident sur son programme de préparation.

Il y a quelques semaines, Musiala avait évoqué la période difficile qu'il vit depuis sa blessure, déclarant : « Même si c'est parfois difficile, j'ai beaucoup appris cette année. »

Et bien que les premiers signes n'indiquent pas de problème grave, l'état de Musiala reste sous surveillance au sein du Bayern Munich, d'autant plus que le joueur n'a pas encore retrouvé pleinement le niveau physique et technique qui était le sien avant la blessure.

Alors que le Bayern Munich espère que l'incident de Leipzig ne soit qu'un désagrément passager lié à la fatigue et à la chaleur, la principale question demeure : Musiala pourra-t-il enfin tourner la page des blessures et revenir à sa meilleure version ?