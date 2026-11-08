Les supporters de Manchester United ont poursuivi leurs protestations contre la direction du club, avant la rencontre face à Aston Villa sur la pelouse d'Old Trafford, ce dimanche soir, en clôture de la dixième journée de Premier League, dans une nouvelle scène qui reflète la colère des fans en raison de la situation au sein du club et du recul des résultats.

Les supporters ont brandi une banderole porteuse d'un message clair : « Nous ne voulons pas d'un nouveau stade, mais d'une nouvelle direction. » Un grand nombre de fans ont également porté des ballons aux couleurs verte et jaune, les couleurs d'origine du club lors de sa fondation, avant de les lâcher dans les airs au moment où les joueurs entraient sur le terrain pour le coup d'envoi du match.

Ces protestations interviennent dans un contexte de recul des résultats de Manchester United au cours de la saison actuelle, ce qui a accentué les critiques adressées à la direction du club, avec des revendications des supporters pour des changements au niveau de la propriété et de la gestion, après que les fans ont perdu confiance dans la manière dont le club est dirigé.

Manchester United aborde la rencontre face à Aston Villa avec seulement 7 points lors de ses 9 premiers matchs, ce qui le place à la dix-neuvième place (avant-dernière) au classement de la Premier League.

Ce n'était pas la première fois que les supporters exprimaient leur colère de cette manière, puisque la rencontre face à la Roma en Ligue des champions, mardi dernier, a connu une protestation similaire lorsque les fans ont lancé des balles de tennis sur le terrain pour contester la direction du club, dans une scène qui a provoqué une brève interruption du jeu.

La rencontre face à la Roma a connu un retournement dramatique sur le terrain, après que Manchester United a réussi à renverser un retard de deux buts à zéro pour s'imposer sur le score de 3-2, grâce à un doublé de Matheus Cunha et à un but de Bruno Fernandes, transformant l'atmosphère de colère dans les tribunes en célébrations de la victoire dans les dernières minutes.