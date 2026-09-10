Le moteur du nouveau projet de Mourinho : le Real Madrid prépare la « grande récompense » pour Bellingham

Le Real Madrid n'a pas attendu longtemps pour récompenser sa vedette numéro un de la saison. La direction du club merengue a en effet décidé d'ouvrir le dossier de la prolongation du contrat de l'Anglais Jude Bellingham, dans une démarche préventive visant à sécuriser son avenir et à couper court à toute tentative de le débaucher, après l'explosion qu'il affiche sous la houlette de José Mourinho.

Des chiffres qui forcent la direction à agir

La décision de la direction madrilène intervient comme une réaction naturelle au début fracassant de Bellingham en Liga, où il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en seulement 4 matches, confirmant qu'il est le moteur essentiel du nouveau projet de Mourinho au Bernabéu.

Bien que le contrat actuel de la star anglaise court jusqu'à l'été 2029, la direction estime que ce que le joueur propose mérite une nouvelle reconnaissance financière à la hauteur de son statut de l'un des cadres de l'équipe.

Selon ce qu'a révélé le journaliste fiable Ramón Álvarez, les responsables du Real Madrid ont d'ores et déjà entamé leurs contacts avec les proches du joueur afin d'augmenter son salaire annuel et de prolonger son contrat de plusieurs années supplémentaires, dans le cadre de la politique du club consistant à sécuriser ses grandes stars. Il s'agit de la même politique qui a récemment conduit à la prolongation du contrat du Brésilien Vinícius Júnior après une longue polémique autour de son avenir.

Le transfert à 127 millions confirme sa réussite

Bellingham, âgé de 22 ans, a rejoint le Real Madrid à l'été 2023 en provenance du Borussia Dortmund, dans le cadre d'un transfert colossal d'une valeur de 127 millions d'euros. Mais il n'a pas tardé à prouver que chaque euro dépensé constituait un investissement réussi.

Depuis qu'il porte le maillot blanc, le milieu de terrain international a disputé 145 matches, au cours desquels il a inscrit 48 buts et délivré 36 passes décisives à ses coéquipiers, des chiffres inhabituels pour un joueur à son poste.

Son impact n'a pas été seulement chiffré, il a aussi été décisif dans le sacre de l'équipe pour les titres les plus importants, puisqu'il a directement contribué à la conquête de la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024, de la Supercoupe d'Europe et du Championnat d'Espagne, passant du statut de simple transfert prometteur à celui de l'une des icônes de la nouvelle génération au Santiago Bernabéu.

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À travers cette démarche, la direction de Florentino Pérez cherche à envoyer un message clair : Bellingham n'est pas à vendre, il est la pierre angulaire de l'avenir du Real Madrid avec Mourinho.