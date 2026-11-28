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Les tenants du titre, Lionel Messi et l’Inter Miami, ont été éliminés des play-offs de la MLS Cup après une défaite 1-0 face au Columbus Crew lors du deuxième match. Après cette élimination en deux rencontres dès le premier tour, l’entraîneur Cristian « Kily » Gonzalez a refusé de parler d’« échec », bien que son effectif riche en stars n’ait marqué dans aucun des deux matches.

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Messi et l’Inter Miami éliminés à la surprise générale dès le premier tour

Tenant du titre en MLS Cup, l’Inter Miami a été éliminé dès le premier tour des play-offs de l’Audi MLS Cup 2026 après une défaite 1-0 face au Columbus Crew lors du deuxième match, vendredi soir au ScottsMiracle-Gro Field. Santi Rodriguez a inscrit le but de la victoire à la 92e minute sur un centre d’Anass Zaroury, scellant une élimination surprise en deux matches dans cette série au meilleur des trois rencontres. Columbus avait dominé Miami, réduit à dix, 3-0 lors du premier match au Nu Stadium.

Ce résultat met fin à l’espoir de Miami de devenir le premier club à remporter deux MLS Cup de suite depuis le LA Galaxy en 2011 et 2012, et rappelle son élimination précoce face à Atlanta United lors des play-offs de 2024. « Je suis très triste de cette déception, comme tout le monde », a déclaré l’entraîneur Cristian « Kily » Gonzalez aux journalistes. « Mais il faut continuer. Nous devons relever la tête. »

« Le mot échec est trop fort » pour Messi et ses coéquipiers

Malgré ses 80 buts en saison régulière, meilleur total du championnat, dont 26 buts et 17 passes décisives de Messi, Miami est resté muet deux matches de suite. Des stars comme Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Casemiro et German Berterame n’ont pas trouvé la faille. Un but de Casemiro a été refusé et Berterame a manqué une occasion à bout portant.

« C’est comme ça. Quand on perd à ce stade avec le meilleur joueur du monde [Messi], il est normal que tout le monde commence à employer le mot “échec” », a déclaré Gonzalez. « Mais je le répète : le mot “échec”, c’est tout autre chose quand on n’essaie pas. Ce n’était pas une question de noms, mais de performance. Je pense que l’équipe a bien joué aujourd’hui, malgré notre regrettable élimination. »

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Gonzalez revient sur ses deux mois à la tête de l’équipe après le trophée de septembre

Gonzalez a pris les commandes il y a seulement deux mois et a entamé son mandat en menant l’Inter Miami au titre en Campeones Cup en septembre, le quatrième trophée du club depuis l’arrivée de Messi en 2023. Alors que Messi semble toujours en bonne voie pour décrocher un troisième titre consécutif historique de MVP de la MLS, le prix Landon Donovan, l’entraîneur argentin a insisté sur le fait qu’une élimination précoce ne résume pas les efforts de son équipe.

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« Je suis en poste depuis deux mois et, pour moi, le mot “échec” est trop fort dans la vie. C’est du football », a ajouté Gonzalez. « … Et c’est le propre du football : parfois, c’est votre tour, parfois non. Cette fois, c’est à notre tour d’être éliminés. »

Des questions pour l’intersaison, tandis que Columbus poursuit sa route

L’entraîneur par intérim Laurent Courtois et Columbus, en pleine réussite, se qualifient pour les demi-finales de la Conférence Est, où ils affronteront soit le New England Revolution, soit le Philadelphia Union le week-end prochain. L’Inter Miami, lui, entame son intersaison plus tôt que prévu.

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Messi, Suarez, De Paul et Casemiro n’ayant remporté aucun trophée dans leur défense du titre, Miami doit se ressaisir après avoir vu une autre équipe dominante en saison régulière échouer dès le premier tour.