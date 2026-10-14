Mario Lemina, milieu de terrain de Galatasaray, a répondu aux moqueries de Lamine Yamal, la star du Barça, après la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions, par un message au ton amical, loin du climat de provocation qui avait précédé la rencontre.

Lemina a publié sur son compte "story Instagram" une photo de son fils avec Lamine Yamal après le match, accompagnée de ce commentaire : "Bien sûr que je te connais, et mon petit est un grand admirateur de toi".

La réponse du joueur de Galatasaray est intervenue après que Yamal a publié une photo de lui tenant le trophée d'homme du match, avec ce message : "Est-ce qu'il me connaît maintenant ?", en allusion ironique à des déclarations précédentes de Lemina dans lesquelles il affirmait ne pas connaître la star espagnole et ne connaître que Leroy Sané.

Yamal avait joué un rôle majeur dans la victoire du Barça face à Galatasaray sur le score de 4-1, après avoir délivré deux passes décisives en seulement 3 minutes au début de la seconde période, ce qui lui a valu le trophée d'homme du match et a remis les anciennes déclarations de Lemina sur le devant de la scène.

Alors que Yamal avait choisi de répondre sur le terrain puis sur les réseaux sociaux, la dernière réaction de Lemina est venue sur un ton amical, le joueur mettant à profit l'admiration de son fils pour la star du Barça afin de clore la polémique d'une autre manière.











