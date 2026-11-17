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Le Real Madrid est sur le point de recruter le prodige de Manchester United JJ Gabriel, alors que les détails financiers de l’opération commencent à émerger. Le jeune joueur devrait officialiser son arrivée dans la capitale espagnole d’ici quelques jours, mettant fin à un feuilleton de transferts de longue date.

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Le Real Madrid finalise un contrat de trois ans et une indemnité de 360 000 €

Le nouvel agent de Gabriel, Ali Barat, s’est rendu à Valdebebas lundi pour régler les derniers détails de l’accord, selon le journaliste Pablo Gallego. Le joueur de 16 ans devrait désormais signer avant la fin de la semaine.

Selon Marcos Benito, journaliste d’El Chiringuito TV, le jeune Anglais signera un contrat de trois ans avec le Real Madrid . Le club madrilène versera à Manchester United une indemnité de formation symbolique de 360 000 € pour s’attacher ses services.

Les raisons de son départ d’Old Trafford et l’échec des tentatives de réconciliation

Ce transfert fait suite à une rupture avec Manchester United, amorcée lorsque Gabriel a quitté le club en septembre . Il ne s’est plus entraîné avec le géant de Premier League depuis son départ.

Mécontent des projets de Manchester United concernant son intégration à l’équipe première , l’adolescent a demandé au club d’annuler son enregistrement. Manchester United a rejeté cette demande, puis tenté de renouer le dialogue, sans obtenir de réponse de Gabriel ni de son entourage.

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Pourquoi le coût réel dépasse largement l’indemnité symbolique

Si l’indemnité de 360 000 € paraît modeste pour l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Angleterre, la dépense totale du Real Madrid sera bien plus élevée. En tenant compte du salaire du joueur, des honoraires de son agent et des commissions, l’opération pourrait coûter entre 10 et 15 millions d’euros.

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La signature du jeune prodige constitue également une belle réussite sur le marché des transferts pour le club espagnol. Gabriel a écarté l’intérêt marqué du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et du FC Barcelone pour rejoindre Madrid.

D’abord les équipes de jeunes, puis une possible bataille judiciaire

Gabriel rejoindra la structure de la Castilla du Real Madrid à sa signature, mais les règles de la fédération l’empêchent de jouer pour l’équipe réserve avant janvier. Il évoluera dans les équipes de jeunes du club jusqu’à ce qu’il soit autorisé à jouer en réserve.

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En dehors du terrain, le feuilleton pourrait se poursuivre même après la conclusion du transfert. Selon plusieurs informations, Manchester United pourrait envisager une action en justice contre Gabriel, ses représentants et le Real Madrid une fois le transfert finalisé.