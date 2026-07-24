Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports, a dévoilé de nouveaux détails sur le contrat de Crycensio Summerville. Alors qu’on pensait qu’il allait toucher seize millions par an, ce montant s’avère encore plus élevé.

Summerville a officialisé mercredi son transfert de West Ham United à Al-Hilal. L’attaquant de l’équipe des Pays-Bas est transféré pour soixante-dix millions d’euros.

À Al-Hilal, le joueur aux cinq sélections va percevoir pas moins de dix-sept millions d’euros nets. Il a signé un contrat de quatre ans, ce qui représente donc 68 millions d’euros nets.

Al-Hilal a finalement remporté la bataille pour Summerville face à l’AS Roma. Le club italien avait lui aussi trouvé un accord avec West Ham United et a tenté de le convaincre de venir jouer pour moins d’argent dans la capitale italienne.

Rome lui a fait valoir qu’il pourrait jouer la Ligue des champions dans la capitale italienne, et que Donyell Malen, son coéquipier chez les Pays-Bas, deviendrait alors son partenaire, mais cela n’a pas suffi.