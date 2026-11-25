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Alors que le Bayern Munich affrontera mercredi soir le LOSC Lille, l'un des grands clubs français, en Ligue des champions, Michael Olise sera absent en raison d'une blessure au pied. La star fait néanmoins parler d'elle avant la rencontre à la Decathlon Arena.

Le président de Lille, Olivier Letang, a révélé à Eurosport qu'il aurait aimé attirer Olise chez les Dogues avant son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich, à l'été 2024.

« J'ai suivi sa progression depuis son passage à Reading », a-t-il confié. « Je l'adorais et je l'adore toujours. » Durant sa formation, Olise a notamment joué pour Arsenal, Chelsea et Manchester City avant de rejoindre Reading en 2017. L'attaquant y a intégré l'équipe première début 2020, puis s'est révélé peu après. « J'ai reçu un tuyau, c'est comme ça que je l'ai découvert », a expliqué Letang, qui s'est ensuite intéressé de près au parcours d'Olise.

À l'été 2021, il a rejoint Crystal Palace contre 9,3 millions d'euros et s'est fait un nom en Premier League. Quand le Bayern Munich est passé à l'action en 2024 et a déboursé les 53 millions d'euros prévus par sa clause libératoire, il était définitivement trop tard pour Letang et Lille : « 60 millions d'euros ne sont pas une option pour Lille. Les indemnités de transfert pour un joueur de Premier League sont presque impossibles à assumer pour un club français. Et le niveau de salaire est complètement différent de celui auquel nous sommes habitués. »

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Lille a donc fini par renoncer à recruter Olise : « Le montant du transfert était inenvisageable. Sinon, je l'aurais fait venir immédiatement. » Pour situer les montants en jeu, Jonathan David reste la recrue la plus chère du club, troisième de Ligue 1, avec un transfert à 27 millions d'euros en 2020.

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Pour le Bayern Munich, l'argent dépensé pour Olise s'est révélé bien investi. Le joueur s'est immédiatement imposé à Munich et est devenu l'un des meilleurs au monde. Désormais titulaire en équipe de France, le joueur de 24 ans a également terminé dans le top 10 du Ballon d'Or il y a quelques semaines.

Getty Images

Jusqu'à quand Michael Olise est-il sous contrat avec le Bayern Munich ?

Le contrat d'Olise avec le club le plus titré de Bundesliga court jusqu'en 2029. Le Bayern aimerait le prolonger. Mais l'ailier, qui serait courtisé par le Real Madrid, ne laisse pour l'instant rien filtrer de ses projets à moyen et long terme.

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En raison d'une contusion au métatarse subie vendredi soir lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne , Olise manquera le match du Bayern mercredi soir. Sa participation à la rencontre de championnat contre le Hambourg SV ce week-end reste incertaine.

Son absence représente un coup dur supplémentaire pour l'entraîneur Vincent Kompany. Le Bayern devra se passer de plusieurs joueurs de premier plan à Lille. C'est surtout en attaque que les absences de longue durée d'Ismael Saibari et de Harry Kane se font sentir.

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Olise a jusqu'ici inscrit douze buts et délivré sept passes décisives en 16 matches officiels cette saison. « Michael reviendra à un moment donné. J'espère que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps », a déclaré Kompany en conférence de presse mardi.

Le Bayern occupe actuellement la 14e place du classement de la Ligue des champions et a besoin de trois points pour conserver de bonnes chances d'accéder directement à la phase à élimination directe. Lille, son adversaire, n'a toujours pas gagné et se trouve à l'avant-dernière place avec un point en quatre matches.