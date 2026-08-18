Manchester City a encaissé un coup dur avant le début de la nouvelle saison, après que son ailier belge Jérémy Doku a été victime d'une blessure au mollet lors de la lourde défaite face à Arsenal sur le score de trois buts à zéro, dans le match du Community Shield disputé dimanche au stade du "Millennium" à Cardiff.

L'absence de Doku pour le début de la saison 2026-2027 s'est confirmée, après que le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a été contraint de le remplacer entre les deux mi-temps du match face à Arsenal, à la suite de signes d'inconfort physique apparus chez le joueur.

Doku avait livré une prestation modeste au cours de la première période, avant que le staff technique ne décide de le remplacer par Jack Grealish au début de la seconde moitié de la rencontre.

Selon le journal belge "Nieuwsblad", la blessure de l'ailier de 22 ans pourrait l'éloigner des terrains pendant "plusieurs semaines", un nouveau coup dur pour les plans offensifs de Manchester City en ce début de saison.

Un Mondial éprouvant qui inquiète City

L'état physique de Doku suscite l'inquiétude des dirigeants de Manchester City, alors que l'on estime que sa blessure actuelle pourrait être liée au gros effort qu'il a fourni lors de sa participation avec la sélection belge à la Coupe du monde 2026.

L'ailier de Manchester City a vécu une période difficile durant le tournoi disputé en Amérique du Nord, après avoir été victime de problèmes de santé et physiques qui ont affecté sa condition.

À la suite du match nul entre la Belgique et l'Égypte (1-1) en phase de groupes, Doku a été touché par une infection virale aiguë qui a nécessité son transfert en urgence dans un hôpital de la ville de Seattle, où il a reçu un traitement à la cortisone par voie orale.

Ce traitement figurait sur la liste des substances interdites, mais le joueur a obtenu une autorisation de la Fédération internationale de football "FIFA" avant de s'y soumettre.

Doku a également manqué la rencontre face à l'Iran, qui s'est achevée sur un match nul et vierge, après être rentré en Angleterre pour assister à l'accouchement de son épouse et à la naissance de son fils "Brayce".

Les difficultés du joueur ne se sont pas arrêtées là, puisqu'il a aussi été victime d'une blessure à la cheville durant le Mondial, qui s'est terminé par l'élimination de la Belgique face à l'Espagne en quart de finale après une défaite 1-2.

Une absence pour l'ouverture de la Premier League

En raison de toutes ces circonstances, Doku n'a pas pu préparer sa saison de manière optimale à son retour aux entraînements de Manchester City, ce qui s'est répercuté sur son niveau physique et son rythme au cours de la dernière période.

L'ailier belge ne fera pas partie des plans de Maresca lors du match d'ouverture de Manchester City en Premier League, lorsque le club recevra Bournemouth dimanche prochain au stade de l'"Etihad".

Le club espère que la période de repos et de soins aidera Doku à recouvrer pleinement la santé et à retrouver son niveau habituel au cours des prochains mois, d'autant que le joueur a semblé, depuis son retour de la Coupe du monde, avoir besoin de davantage de temps pour retrouver sa forme.