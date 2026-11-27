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Lors d'une soirée qui semblait devoir rester dans la mémoire des supporters de Trabzonspor grâce à un but décisif à la 90e minute, la star égyptienne Mohamed Salah a de nouveau attiré tous les regards, mais cette fois bien loin des buts et des passes décisives.

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Lors de la 4e journée de la Ligue Europa Conférence, Trabzonspor a décroché une victoire difficile et précieuse sur la pelouse du CSKA Sofia (2-1), grâce à un but tardif de Noah Saviolo à la 90e minute, qui a offert à son équipe trois points précieux dans les derniers instants.

Mohamed Salah a été l'un des principaux artisans de ce grand succès, avec un but et une passe décisive. Il a ainsi confirmé une nouvelle fois qu'il est le joueur le plus important de l'effectif du club turc, la star sur laquelle tout le monde compte dans les matchs décisifs.

Mais après le coup de sifflet final, Salah a volé la vedette d'une tout autre manière, loin des buts et des passes décisives, et d'une façon que personne n'avait vue venir.

La star égyptienne est sortie du stade de l'Armée bulgare accompagnée d'un agent de sécurité. Dans un moment d'inattention, après un gros effort physique, il s'est approché par erreur du bus du CSKA Sofia, garé juste à côté de celui de Trabzonspor.

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Selon la vidéo devenue virale, diffusée par le site turc « 61saat », Salah n'a pas remarqué la différence entre les deux bus et a gravi la première marche du car de l'équipe adverse, comme s'il montait tout naturellement dans celui de son équipe, une scène qui a surpris tout le monde.

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Lorsque les joueurs du CSKA Sofia ont aperçu Salah debout sur la première marche du bus, ils n'ont pas pu se retenir et se sont mis à crier : « Attends, attends ! » pour avertir la star égyptienne qu'elle se trouvait au mauvais endroit.

Quelques instants de stupeur ont régné, avant que Salah ne comprenne qu'il était monté dans le mauvais bus. Il a alors réagi en éclatant de rire, dans une scène spontanée qui a révélé son côté humain et enjoué, loin de la pression des matchs.

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Après quelques moments de rires partagés avec les joueurs du CSKA Sofia, la star égyptienne est descendue du bus et s'est dirigée vers le bon, celui de Trabzonspor, sous les applaudissements et les rires de tous.

Cette scène insolite entre Salah et les joueurs du CSKA Sofia restera comme l'un des moments inoubliables de la soirée. Elle a donné un charme particulier à l'après-match et transformé la tension d'avant-rencontre en une atmosphère de cordialité et de respect mutuel.

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La vidéo de l'incident s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux, où des milliers de supporters ont réagi, saluant l'esprit sportif et l'humilité de Salah, ainsi que sa capacité à transformer une situation embarrassante en un moment drôle dont tout le monde se souviendra.

Alors que certains s'attendaient à voir Salah agacé ou gêné, la star égyptienne a pris la situation avec une grande simplicité et un large sourire, prouvant qu'il n'est pas seulement un grand joueur sur le terrain, mais aussi un homme apprécié en dehors.

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Au final, la soirée s'est conclue par une victoire importante de Trabzonspor, un but décisif dans la dernière minute et une scène cocasse qui restera gravée dans la mémoire des supporters, preuve que le football ne se résume pas aux buts et aux victoires, mais qu'il est aussi fait de moments humains inoubliables.