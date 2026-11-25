Partager Suivez GOAL sur Google

La qualification de la sélection saoudienne U17 pour le deuxième tour de la Coupe du monde des moins de 17 ans n'a rien d'inédit pour l'Arabie saoudite. Certes, elle intervient après une longue absence, mais elle est l'œuvre d'un ancien vainqueur du Mondial.

Publicité

L'Arabie saoudite s'est qualifiée pour le deuxième tour du Mondial U17 en battant Haïti 2-1, ce mercredi, au stade d'Aspire Zone, dans la capitale qatarie Doha, lors de la troisième journée du groupe D de la Coupe du monde des moins de 17 ans, disputée au Qatar.

La sélection saoudienne U17 s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe du monde des moins de 17 ans après avoir porté son total à 6 points, ce qui lui vaut la deuxième place derrière la France, leader avec le même nombre de points, et devant l'Uruguay, relégué à la troisième place, lui aussi avec le même total.

Au total, c'est la troisième fois que l'Arabie saoudite franchit la phase de groupes de la Coupe du monde U17, après l'avoir fait à deux reprises, en 1985 et en 1989.

Mais l'édition 1989 reste tout particulièrement inoubliable. Elle a été le théâtre d'un événement historique non seulement pour le football saoudien, mais aussi pour le football arabe et asiatique dans son ensemble, avec le sacre de l'Arabie saoudite au Mondial U17.

Publicité Publicité

Il s'agissait de la troisième édition du Mondial U17, organisée en Écosse avec 16 sélections, dont trois venues d'Asie : l'Arabie saoudite, Bahreïn et la Chine.

Related Topics

Lors de cette édition, l'Arabie saoudite avait été versée dans le groupe D, aux côtés du Portugal, de la Guinée et de la Colombie. Les deux premiers se qualifiaient pour les quarts de finale, à une époque où une victoire rapportait deux points et un match nul un seul.

Les jeunes Saoudiens ont entamé le tournoi par deux nuls spectaculaires. Lors du premier match face au Portugal, ils ont effacé un retard de deux buts pour arracher le 2-2 à seulement 10 minutes de la fin.

Publicité

Lors du deuxième match contre la Guinée, ils ont ouvert le score avant d'être menés 1-2, mais ont de nouveau réussi à égaliser, environ 20 minutes avant le coup de sifflet final.

Le troisième match, face à la Colombie, n'a pas manqué de suspense non plus, malgré la rareté des buts : le score est resté vierge jusqu'aux dix dernières minutes, lorsque l'Arabie saoudite a inscrit le but de la victoire.

Publicité

Grâce à ces résultats, l'Arabie saoudite s'est qualifiée pour les quarts de finale en terminant deuxième du groupe D avec 4 points, derrière le Portugal, leader au nombre de buts marqués.

Deuxième du groupe D, l'Arabie saoudite a affronté le Nigeria, premier du groupe C devant l'Argentine, deuxième.

Publicité

Le temps réglementaire puis la prolongation se sont achevés sur un score nul et vierge, contraignant les deux équipes à se départager aux tirs au but. La séance a fait le bonheur des Saoudiens, vainqueurs 2-0.

La demi-finale du Mondial était 100 % arabe : l'Arabie saoudite y a affronté Bahreïn, qui avait terminé en tête du groupe A devant l'Écosse, pays hôte, avant d'éliminer le Brésil en quarts de finale aux tirs au but.

Publicité

L'Arabie saoudite s'est imposée 1-0 grâce à un but de Khalid Al-Rowaihi au début de la seconde période, qualifiant ainsi la sélection pour la finale, pour la première et unique fois de son histoire.

La finale a été plus haletante encore que tout ce qui avait précédé. L'Arabie saoudite semblait battue par l'Écosse, pays hôte, après seulement 25 minutes : elle était menée 2-0, score sur lequel s'est achevée la première période.

Publicité

Mais les Saoudiens sont revenus en force en seconde période, réduisant l'écart quatre minutes après la reprise, avant d'égaliser à la 65e minute. Les deux équipes sont alors passées en prolongation, qui s'est terminée sur le même score.

Comme en quarts de finale, les tirs au but ont souri à l'Arabie saoudite, qui l'a emporté 5-4 pour décrocher la Coupe du monde U17, pour la première et unique fois de son histoire.

Publicité

Les supporters saoudiens rêvent de voir ce miracle se reproduire lors de l'édition Qatar 2026, d'autant que l'Arabie saoudite a créé une retentissante surprise en battant la France 1-0 lors de la deuxième journée, preuve de sa capacité à rivaliser avec les grands.