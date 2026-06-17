Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

Traduit par

Le ministre saoudien des Sports affirme : « Notre groupe est difficile… et notre objectif dépasse la simple Coupe du monde. »

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Le prince Abdelaziz ben Turki Al-Faisal s’exprime sur la participation des « Verts » à la Coupe du monde.

Le prince Abdelaziz ben Turki Al-Faisal, ministre saoudien des Sports, a officialisé l’objectif de la sélection saoudienne pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les coéquipiers ont entamé leur campagne par un match nul 1-1 face à l’Uruguay, mardi au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée du groupe H.

Dans une interview accordée à l’agence de presse « Reuters » et relayée par les chaînes « Thamania », le ministre saoudien des Sports a affirmé : « Notre objectif est de réaliser une bonne performance et de nous qualifier pour le tour suivant ; c’est notre priorité. »

« Nous sommes dans un groupe difficile, car toutes les équipes sont très solides sur les plans physique, mental et technique », a-t-il ajouté.

Il a toutefois nuancé : « Mais je pense que notre équipe possède les atouts nécessaires pour réaliser un exploit ; nous espérons donc le meilleur et espérons y parvenir. »

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Les coéquipiers évoluent dans le groupe H en compagnie de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert ; après le premier acte, chaque formation compte pour l’instant un point.

Al-Faisal a également évoqué les préparatifs en vue d’accueillir la Coupe du monde 2034, déclarant : « Plusieurs éléments se conjuguent : la logistique, les infrastructures, la communication et la mise en place d’une base solide pour l’avenir du football au sein du Royaume. »

Il a ajouté : « Notre ambition ne se limite pas à organiser avec succès la Coupe du monde 2034 ; nous voulons aussi bâtir une équipe capable de briller et de marquer l’histoire de la compétition. »

Il a poursuivi : « Notre meilleure performance remonte à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, où nous nous étions qualifiés pour les huitièmes de finale. Depuis, nous n’avons pas réussi à aller plus loin. »

« Pendant une période, nous avons même peiné à nous qualifier pour la Coupe du monde. Aujourd’hui, la donne a changé : nos équipes sont compétitives, elles brillent en Coupe d’Asie et luttent pour le titre. Il est donc crucial de maintenir cette dynamique pour atteindre à nouveau les phases finales de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Le jour où nous y parviendrons, nous aurons battu notre record historique en Coupe du monde. Notre priorité est donc de former la génération qui nous mènera en 2034, et cela va bien au-delà de l’organisation de la compétition. »

Publicité