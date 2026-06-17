Le prince Abdelaziz ben Turki Al-Faisal, ministre saoudien des Sports, a officialisé l’objectif de la sélection saoudienne pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les coéquipiers ont entamé leur campagne par un match nul 1-1 face à l’Uruguay, mardi au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée du groupe H.

Dans une interview accordée à l’agence de presse « Reuters » et relayée par les chaînes « Thamania », le ministre saoudien des Sports a affirmé : « Notre objectif est de réaliser une bonne performance et de nous qualifier pour le tour suivant ; c’est notre priorité. »

« Nous sommes dans un groupe difficile, car toutes les équipes sont très solides sur les plans physique, mental et technique », a-t-il ajouté.

Il a toutefois nuancé : « Mais je pense que notre équipe possède les atouts nécessaires pour réaliser un exploit ; nous espérons donc le meilleur et espérons y parvenir. »

Les coéquipiers évoluent dans le groupe H en compagnie de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert ; après le premier acte, chaque formation compte pour l’instant un point.

Al-Faisal a également évoqué les préparatifs en vue d’accueillir la Coupe du monde 2034, déclarant : « Plusieurs éléments se conjuguent : la logistique, les infrastructures, la communication et la mise en place d’une base solide pour l’avenir du football au sein du Royaume. »

Il a ajouté : « Notre ambition ne se limite pas à organiser avec succès la Coupe du monde 2034 ; nous voulons aussi bâtir une équipe capable de briller et de marquer l’histoire de la compétition. »

Il a poursuivi : « Notre meilleure performance remonte à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, où nous nous étions qualifiés pour les huitièmes de finale. Depuis, nous n’avons pas réussi à aller plus loin. »

« Pendant une période, nous avons même peiné à nous qualifier pour la Coupe du monde. Aujourd’hui, la donne a changé : nos équipes sont compétitives, elles brillent en Coupe d’Asie et luttent pour le titre. Il est donc crucial de maintenir cette dynamique pour atteindre à nouveau les phases finales de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Le jour où nous y parviendrons, nous aurons battu notre record historique en Coupe du monde. Notre priorité est donc de former la génération qui nous mènera en 2034, et cela va bien au-delà de l’organisation de la compétition. »