Le ministre portugais de l'Économie, Manuel Castro Almeida, a déclaré que l'importance de Cristiano Ronaldo pour le Portugal dépasse largement le cadre du football, affirmant que « beaucoup de gens ne connaissent le Portugal qu'à cause de Cristiano Ronaldo ».

Ces propos interviennent au moment où les échos de son départ soudain du rassemblement de la sélection nationale font encore la une de l'actualité.

Le ministre a précisé, dans des déclarations rapportées par le site portugais The Resident et relayées par la chaîne Now, que Ronaldo représente un atout considérable pour l'image du Portugal sur la scène internationale, déclarant : « Cristiano Ronaldo a un impact immense dans la valorisation et la mise en avant de l'image portugaise. » Il est même allé jusqu'à décrire la star portugaise comme « la plus célèbre entreprise du Portugal ».

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Castro Almeida a souligné qu'il « n'est pas un expert » en ce qui concerne le différend footballistique opposant Ronaldo à l'entraîneur Jorge Jesus, et il n'a pas cherché à juger qui avait raison dans cette crise.

Il s'est plutôt concentré sur l'importance plus large de Ronaldo pour le Portugal et sa stature internationale.

Le ministre de l'Économie estime que cette reconnaissance mondiale fait de Ronaldo une « valeur et un atout » pour le pays, déclarant à ce sujet : « Il serait bon que le Portugal puisse continuer à compter sur cet atout. »

Et d'ajouter : « Du point de vue de la valorisation de l'image et de la réputation du Portugal, Cristiano possède une valeur extrêmement importante, et il serait très bénéfique pour le Portugal de continuer à tirer profit de ce potentiel. »

La sélection portugaise se prépare à affronter la Norvège ce dimanche soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, au moment où l'avion de Ronaldo sera arrivé à Riyad, en provenance de Madrid, après que la star d'Al-Nassr a décidé de retourner dans son club.