Le ministre koweïtien des Sports : la Supercoupe d'Arabie saoudite est un grand défi pour nos capacités

Tarek Al Jalahma, ministre koweïtien des Sports, a qualifié l'organisation de la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït de grand défi, au vu de la participation d'une élite de stars du football mondial, assurant que son pays aspire à proposer une édition digne du rang de la compétition et de sa valeur populaire.

En marge du tirage au sort de la compétition, effectué mercredi au Koweït, Al Jalahma a souligné que l'événement représentait une occasion de mettre en valeur les capacités de son pays à accueillir de grandes compétitions sportives, indiquant que l'ampleur du défi était également liée aux moyens nécessaires à la réussite du tournoi et à la coopération entre les secteurs public et privé.

Il a déclaré dans des propos accordés à Asharq Al-Awsat : « Aujourd'hui, nous parlons des stars présentes à la Supercoupe d'Arabie saoudite, et ce sont des stars mondiales. C'est assurément un grand défi pour nous, un défi pour nos moyens et pour le partenariat entre les secteurs public et privé. »

Le ministre koweïtien a placé le renforcement de la coopération entre les deux secteurs parmi les priorités de son pays pour élargir à l'avenir l'accueil d'événements sportifs, précisant que cette orientation ne se limite pas au football, mais englobe les différentes disciplines sportives.

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Il a ajouté : « Nous œuvrons au renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé afin d'accueillir de tels événements à l'avenir, non seulement au niveau du football, mais dans l'ensemble des sports. »

Al Jalahma a insisté sur le fait que la coordination et la conjugaison des efforts constituent la base du succès, se disant confiant que le tournoi apparaîtra sous l'image qui correspond à son rang. Il a poursuivi : « Le succès nécessite solidarité et coopération entre les secteurs privé et public, et si Dieu le veut, l'organisation sera à la hauteur de l'événement et de la valeur que possède la Supercoupe d'Arabie saoudite. »

Le tournoi se déroulera au Koweït du 19 au 23 décembre prochain, avec la participation d'Al Ahli, d'Al Qadsiah, d'Al Nassr et d'Al Khaleej.

Le tirage au sort a placé Al Ahli face à Al Qadsiah en première demi-finale, tandis qu'Al Nassr affrontera Al Khaleej en seconde demi-finale.

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