Mirjam Sterk commet une gaffe lors de son analyse de l’élimination des Oranje au Mondial. Invité sur le plateau de « Vandaag Inside », la ministre des Soins de longue durée, de la Jeunesse et des Sports est incapable de citer le nom d’un seul international néerlandais.

« Je suis assez épuisée. Mon fils m’a tirée du lit à trois heures moins cinq. Et quand je suis retournée me coucher à six heures, encore sous l’effet de l’adrénaline, j’ai mis un certain temps à m’endormir. Je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit », reconnaît Mme Sterk quelques heures après le match Pays-Bas – Maroc.

La ministre regrette l’issue de ce match des seizièmes de finale disputé à Monterrey. « Oui, les tirs au but. Je pense que les Pays-Bas sont très tristes aujourd’hui. Mais bon, c’est aussi comme ça que fonctionne le sport. J’ai tout de même vu le plus beau but du tournoi, celui de Cody Gakpo. Et l’équipe qui s’est précipitée vers lui, pour vraiment l’entourer. C’est aussi ça, la beauté du sport, je pense. »

Elle assure toutefois avoir désormais une meilleure connaissance des joueurs néerlandais, en particulier les attaquants : « Gakpo, Summerville, Malen. Et puis… comment s’appelle-t-il déjà ? Brom, euh… Oui, désolée. » Elle peine à retrouver le nom de Brian Brobbey.

La journaliste finit par lui rappeler le nom de l’attaquant des Oranje. « Oui, Brobbey. C’était aussi le meilleur buteur quand j’ai regardé le match à Houston », explique Sterk, qui a vu en direct l’attaquant marquer deux fois contre la Suède, battue 5-1. « Je commence à mieux connaître les noms maintenant. »

Brobbey avait aussi trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-1 contre la Tunisie en phase de groupes. L’ancien Ajacide est resté muet face au Maroc et, comme ses coéquipiers, il rentre plus tôt que prévu après une séance de tirs au but dramatique.