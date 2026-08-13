Le ministre égyptien des Affaires étrangères à la Turquie : ce qui s'est passé avec Salah a touché nos cœurs

L'Égypte a adressé un message de remerciement officiel à la Turquie, à la suite de l'accueil chaleureux réservé à la star égyptienne Mohamed Salah après sa signature au club turc de Trabzonspor, une démarche qui a reflété la solidité des relations humaines et populaires entre les deux pays, en plus des relations politiques grandissantes.

La star Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne, a officiellement rejoint les rangs du club turc de Trabzonspor dans le cadre d'un transfert libre, après avoir mis un terme à sa carrière avec Liverpool en Angleterre, qui aura duré neuf ans.

Le Pharaon égyptien a signé un contrat s'étendant sur deux saisons, jusqu'à l'été 2028, en vertu duquel il perçoit un salaire annuel d'environ 17 millions d'euros, en plus de 20 % des revenus des ventes de produits portant son nom.

Ce transfert intervient à la suite d'un accord mutuel avec la direction de Liverpool visant à mettre fin à son contrat un an avant son échéance initiale, permettant à Salah d'entamer une nouvelle étape en première division turque, où il devrait porter le maillot numéro 10 et mener l'équipe dans ses compétitions nationales et européennes.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdel Aty a exprimé, lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce jeudi avec son homologue turc Hakan Fidan, en visite officielle au Caire, sa gratitude envers le peuple turc en déclarant : « Nous remercions le peuple turc pour l'accueil chaleureux réservé à la star de Trabzonspor Mohamed Salah, qui a touché nos cœurs. »

Abdel Aty a ajouté que cet accueil reflète la profondeur des liens entre les deux peuples, affirmant que « les relations entre la Turquie et l'Égypte reposent déjà sur des bases solides », en référence à l'évolution considérable que connaissent les relations bilatérales ces derniers temps, à tous les niveaux.

Les déclarations du ministre égyptien coïncident avec un vaste engouement dans la rue turque autour de l'arrivée de Salah à Trabzon, où des milliers de supporters du club l'ont accueilli à l'aéroport, dans une scène qui a bénéficié d'une large couverture médiatique dans les deux pays.