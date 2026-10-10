Le ministre des Sports, Abodi : « Milan est assurément une ville destinée à figurer dans le panel des villes qui accueilleront l’Euro 2032 »

(ANSA) - MILAN, 10 oct. - « Milan est assurément une place destinée à figurer dans le panel des villes qui accueilleront l'Euro 2032, mais le temps est

précieux

et les travaux du nouveau stade de San Siro devront avoir commencé d'ici au printemps 2027 ». C'est ce qu'a déclaré le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, en marge de la Journée du bénévolat et du sport, organisée par la Fondation Costruiamo il Futuro à l'Allianz MiCo de Milan. « Le temps passe, on avait l'impression que 2032 était très loin, mais les échéances sont immédiates parce que, d'ici quelques semaines, l'UEFA, avec la Fédération italienne de football, fera des choix parmi les 14 projets présentés », a expliqué le ministre, en soulignant que « Milan a du mal à ne pas figurer dans le choix final ».





Concernant le projet du nouveau San Siro, Abodi a souligné qu'« il est né dans toutes les règles, d'après ce que j'ai pu constater », rappelant la manifestation d'intérêt des clubs et l'évaluation de l'Agence des recettes. « Un prix très important a été payé, ce qui ouvre la voie à un investissement privé extraordinaire », a-t-il ajouté, en espérant que « la volonté du maire et des clubs conduise rapidement au lancement de la procédure administrative nécessaire pour ouvrir les chantiers ». (ANSA).