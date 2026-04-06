Le ministre congolais des Sports lance un défi à Ronaldo : « Tu vas pleurer devant nous »

La sélection de la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde, après une longue absence de près de 52 ans.

La sélection congolaise a été versée dans le groupe 11 de la Coupe du monde, aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie.

Dimanche dernier, les supporters congolais se sont rassemblés sur la place du Palais du Peuple et ont célébré, en compagnie du ministre des Sports, Didier Bodembo, la qualification pour la Coupe du monde 2026.

« La qualification pour la Coupe du monde n’a pas été facile, nous nous sommes beaucoup battus », a déclaré M. Budembo dans des propos publiés par le site Africa Top Sports.

Le ministre congolais des Sports a insisté sur la nécessité de rassembler la nation derrière l’équipe nationale et de ne pas se contenter d’une simple participation à la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Lors de notre premier match de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo devra pleurer. »

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