Le ministère espagnol de l'Intérieur donne raison à un supporter du Barça après les incidents du Martínez Valero

Dans un développement retentissant d'une affaire qui a secoué l'Espagne, le ministère espagnol de l'Intérieur a ouvert une procédure disciplinaire d'urgence contre les agents de la Police nationale qui ont brutalement agressé un supporter mineur du FC Barcelone dans la ville d'Elche, une décision que le ministère a présentée comme intervenant après qu'il a été établi que le comportement de la police était « injustifiable de quelque manière que ce soit ».

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé mercredi, lors de la séance de questions au gouvernement au Parlement, l'ouverture d'une enquête officielle sur des allégations de faute grave, en réponse à une question de la députée Marta Madrenas.

Marlaska a précisé que l'enquête interne préliminaire avait conclu que « les informations confidentielles » devaient faire l'objet d'un examen officiel afin de déterminer si ces agissements constituaient une infraction grave ou très grave, affirmant que le comportement était injustifiable, indépendamment du fait que la personne portait un symbole « parfaitement légitime », le drapeau de la Catalogne (la Senyera).

Un mineur et un drapeau « estelada » : les détails de l'agression

Les faits remontent au 23 août dernier, avant le match entre le FC Barcelone et Elche, lorsque la police a interpellé un supporter mineur et l'a placé en détention avec violence, en raison du drapeau « estelada », le drapeau de l'indépendance de la Catalogne, qu'il portait à proximité du stade Martínez Valero.

Un comportement que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a publiquement qualifié de « disproportionné et violent » et sans aucun rapport avec la liberté d'expression, tandis que le club catalan a publié un communiqué au ton ferme condamnant dans les termes les plus vigoureux « l'usage excessif et injustifié de la force » contre ses membres et ses supporters.

Une large solidarité et un second incident

L'affaire du jeune homme a suscité une large solidarité au sein du club, des figures de premier plan telles que la star Gavi et le président Laporta ayant exprimé leur soutien absolu à la victime et à sa famille.

Dans un contexte connexe, un député du parti Junts a dénoncé la survenue d'un incident similaire dimanche dernier à Alcorcón (Madrid) avec un drapeau estelada, un incident que le ministre a estimé devoir « replacer dans son contexte », mais dont les circonstances sont « totalement différentes et distinctes de celles d'Elche ».

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