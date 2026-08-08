Le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports a adressé une circulaire officielle aux présidents des conseils d'administration des fédérations sportives, dans laquelle il a insisté sur la nécessité de respecter les compétences légales en matière de licences d'exercice des activités et services sportifs et d'investissement sportif, et a mis en garde contre la délivrance de tout document ou certificat susceptible d'accorder à des entités ou des sociétés le droit d'exercer une activité en violation de la loi.

Le ministère a affirmé que le bureau des licences des sociétés de services sportifs du ministère de la Jeunesse et des Sports est le seul organisme compétent, à l'exclusion de tout autre, pour délivrer les licences des sociétés de services sportifs et des sociétés opérant dans le domaine de l'investissement sportif, conformément aux lois et décisions en vigueur.

Cette circulaire s'inscrit dans le cadre de la volonté du ministère d'organiser l'investissement sportif et d'unifier les procédures relatives à l'exercice des activités et services sportifs, de manière à garantir la bonne application des dispositions de la loi, à préserver les ressources des instances sportives et à ancrer les principes de gouvernance, de transparence et de primauté du droit.

Le ministère a expliqué qu'il avait récemment constaté que certaines fédérations sportives délivraient des certificats ou des documents relatifs à l'octroi de licences à certaines entités opérant dans le domaine des services sportifs, ce qui pourrait être interprété comme accordant à ces parties le droit d'exercer une activité, ce qui représente un dépassement des compétences légalement attribuées aux fédérations sportives.

Le ministère a insisté sur la nécessité pour les fédérations sportives d'examiner périodiquement la situation des entités et des sociétés avec lesquelles elles traitent, et de s'assurer de la validité des licences légales qui leur ont été délivrées, tout en ne traitant avec aucune société ou entité ne disposant pas d'une licence légale ou dont la licence est expirée.

Le ministère a également interdit aux fédérations de délivrer toute licence, certificat, courrier ou document ayant pour effet d'approuver, d'accréditer ou d'autoriser l'exercice de toute activité d'investissement ou de service, ou tout ce qui pourrait être interprété comme conférant un caractère légal à l'exercice de l'activité, affirmant que cela relève des compétences exclusives du ministère de la Jeunesse et des Sports, représenté par le bureau des licences des sociétés de services sportifs.

Le ministère a demandé aux fédérations sportives de se conformer pleinement à ce qui figure dans la circulaire et d'agir en conséquence à compter de sa date de publication, tout en annulant ou en suspendant toute procédure ou pratique contraire à ses dispositions.

Le ministère a affirmé que les fédérations sportives assument l'entière responsabilité de toute infraction ou dépassement des dispositions de la circulaire, dans les limites des compétences et responsabilités légalement établies.

La circulaire du ministère de la Jeunesse et des Sports établit un cadre clair pour les compétences des fédérations et du ministère dans le dossier des licences d'exercice d'activité, et interdit aux fédérations d'accorder à toute entité ou société un titre susceptible d'être interprété juridiquement comme une licence d'exercice d'activité sans avoir obtenu la licence de l'organisme compétent.