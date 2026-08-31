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imago-sport-1082243391.jpgPro Shots
Sam Vreeswijk

Traduit par

Le mini-sommet entre le Jong PSV et le Jong Ajax se termine sur un match nul ; le Jong AZ bat le Jong FC Utrecht

Jong PSV vs Jong Ajax
Jong PSV
Jong Ajax
Eerste Divisie
Jong AZ Alkmaar vs Jong FC Utrecht
Jong AZ Alkmaar
Jong FC Utrecht
A. Jones
E. Unuvar
A. Oufkir
T. de Wit
E. Chigozie Owen

Le Jong PSV n’est pas parvenu à s’imposer lundi soir face au Jong Ajax en Keuken Kampioen Divisie. À Eindhoven, les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1. Dans le même temps, le Jong AZ a décroché une courte victoire contre le Jong FC Utrecht : 2-1.

Jong PSV - Jong Ajax 1-1

Samedi, les équipes premières des deux clubs s’affronteront à Amsterdam, mais lundi soir, c’était déjà au tour du Jong PSV et du Jong Ajax, à Eindhoven. Après un quart d’heure de jeu, le Jong Ajax a pris l’avantage, lorsqu’Emre Ünüvar a repris dans le but un centre à ras de terre de Levi Acheampong.

Les deux équipes se sont ensuite procuré des occasions d’inscrire le deuxième but de la rencontre. Finalement, c’est le Jong PSV qui l’a marqué. Amir Bouhamdi a été fauché dans la surface par Leroy Fränkel, et Austyn Jones a transformé le penalty accordé : 1-1. Ce fut aussi le score final.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 2-1

Le Jong FC Utrecht a connu un départ rêvé, puisqu’au bout d’à peine une minute, le score était déjà de 0-1. Emmanuel Chigozie Owen a été lancé en profondeur et a trompé Kiyani Zeggen, qui n’a pas été irréprochable sur l’action.

L’avantage de ce but encaissé très rapidement pour le Jong AZ, c’est qu’il avait encore tout le temps de renverser la situation. Et il y est parvenu. Lancé en profondeur, Ayoub Oufkir a glissé le ballon dans le petit filet opposé pour le 1-1, puis juste après la pause, Tycho de Wit a poussé le 2-1 au fond. Il n’y a ensuite plus eu de buts.

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