Le milieu de terrain du Telstar, Cedric Hatenboer, attire l’attention d’un grand club de l’Eredivisie

D’après De Telegraaf, la quasi-totalité des clubs du top de l’Eredivisie s’intéresse à Cedric Hatenboer. Le champion en titre, le PSV, vise aussi le milieu de terrain de 21 ans évoluant à Telstar.

Telstar pourra racheter définitivement le joueur à Anderlecht en fin de saison, pour un montant estimé à environ 2 millions d’euros, ce qui constituerait un record pour le club de Velsen-Zuid.

Selon Transfermarkt, sa valeur s’élève à un million d’euros, mais le club de Velsen-Zuid pourrait tout de même dégager une plus-value au regard de son potentiel. En janvier 2025, Anderlecht avait versé plus de 2,5 millions d’euros à l’Excelsior pour s’attacher ses services.

Sous la houlette d’Anthony Correia, le jeune Néerlandais progresse rapidement et, en tant que joueur prêté à Telstar, a attiré l’attention de nombreux clubs du haut de tableau de l’Eredivisie.

« D’après des sources proches du club de Velsen, l’ancien joueur d’Excelsior serait suivi, entre autres, par le Sparta, le FC Twente et le SC Heerenveen. Des formations comme le PSV, l’AZ et le FC Utrecht surveilleraient également de près l’évolution de ce milieu originaire de Rotterdam », écrit le journaliste Jeroen Kapteijns vendredi matin.

Sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2029, le Néerlandais devrait toutefois rester en Eredivisie la saison prochaine.

Utrecht, futur club de Correia, pourrait donc constituer une option logique. Sous les ordres du technicien portugais, Hatenboer a déjà disputé 1 174 minutes, soit quinze matchs officiels, et délivré deux passes décisives avec le maillot de Telstar.