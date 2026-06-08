Le milieu de terrain du FC Utrecht, Zidane Iqbal, veut inspirer les enfants pendant la Coupe du monde : « C’est vraiment possible. »

Cet été, malgré une saison décevante, Zidane Iqbal se retrouve sur la plus grande scène du monde. Le milieu de terrain du FC Utrecht représente l'Irak à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et espère ainsi inspirer une nouvelle génération, comme il l'explique à The Athletic.

Malgré une saison 2022–2023 prometteuse, conclue par une quatrième place en Eredivisie, le milieu de terrain a connu un exercice 2023–2024 plus chaotique. Une blessure au genou a d’abord retardé son entrée en lice, puis l’entraîneur Ron Jans, désormais parti, l’a progressivement écarté de ses plans. Iqbal a alors dû se contenter de jouer avec Jong Utrecht en Keuken Kampioen Divisie.

Malgré ces revers, le milieu de terrain sera bien présent cet été à la Coupe du monde. L’Irak, le pays d’origine de sa mère, dispute pour la première fois depuis quarante ans la phase finale de la compétition. Selon Iqbal, un Néerlandais y joue un rôle clé : René Meulensteen.

L’ancien entraîneur de Manchester United est aujourd’hui l’adjoint du sélectionneur Graham Arnold, et son expérience a été décisive durant les qualifications, assure Iqbal : « Je l’ai simplement remercié. Il nous a transmis son expérience des qualifications australiennes. »

Âgé de 23 ans et formé à Manchester United, il nourrit un autre objectif pour ce Mondial, au-delà de ses performances sur le terrain : inspirer. « Les nouveaux joueurs nous admireront parce que nous y sommes parvenus, et c’est ainsi que l’on transmet le flambeau de génération en génération. J’espère que se qualifier pour la Coupe du monde deviendra la norme en Irak. »

« Beaucoup d’enfants – Irakiens, Asiatiques, Arabes – suivent la Coupe du monde et se demandent : est-ce que je peux y arriver moi aussi ? J’espère qu’ils me verront et se diront : c’est possible. C’est vraiment possible. » Il repense alors à sa propre enfance.

« Enfant, je n’avais personne à qui m’identifier », poursuit-il. « Quand on voit quelqu’un qui nous ressemble, qui a la même coupe de cheveux, le même style vestimentaire, qui parle la même langue et qui partage les mêmes habitudes alimentaires, cela nous touche davantage. On s’y identifie plus facilement. »

Versé dans le groupe I avec la Norvège, la France et le Sénégal, Iqbal refuse de se laisser intimider et prend l’exemple des Bleus : « La France a tout à perdre. Nous abordons la compétition sans pression. C’est à eux de nous battre. »

Avant cela, les Irakiens disputeront un match amical contre le Venezuela, puis feront leur retour dans la compétition le 17 juin, après quarante ans d’absence, avec la Norvège comme premier adversaire.