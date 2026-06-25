Le milieu de terrain de l’AZ, Chávez, a vécu un moment magique lors de la soirée célébrant le Mexique ; la République tchèque, elle, prend le chemin du retour

Jeudi, le Mexique a validé sa troisième victoire dans le groupe en battant la République tchèque 3-0 lors de la Coupe du monde. Co-organisateur de l’épreuve et déjà qualifié, il a offert à son public une démonstration maîtrisée. Mateo Chávez, milieu de terrain de l’AZ, a ouvert le score et inscrit ainsi un moment marquant de sa carrière. Le Mexique affrontera désormais le troisième d’un autre groupe, tandis que la République tchèque est éliminée.

La première occasion franche est pourtant revenue aux Tchèques : bien servi dans la surface, Denis Visinský a décoché un superbe tir qui a frôlé le poteau mexicain. De l’autre côté du terrain, le Mexique n’a pas su se montrer assez incisif pour conclure une contre-attaque prometteuse.

Ces deux actions ont constitué les seuls temps forts d’une première période globalement prudente : le Mexique, déjà qualifié, limitait les risques en vue du tour suivant, tandis que les Tchèques, malgré leur besoin de points, peinaient à imposer leur créativité dans la moitié de terrain adverse.

La République tchèque devait l’emporter pour entretenir ses espoirs de qualification, mais c’est le Mexique qui, dès l’entame de la seconde période, a affiché la plus grande détermination à ouvrir le score. Les occasions franches restant rares, les Tchèques ont toutefois pu conserver un mince espoir.

Cet espoir a toutefois subi un coup d’arrêt après un peu moins d’une heure de jeu. Luis Romo a résisté à trois adversaires avant de servir idéalement Chávez, qui a enroulé sa frappe du droit et ouvert le score (0-1, 58^e).

Le coup de grâce intervient peu après : l’ancien Ajacide Jorge Sánchez s’infiltre sans opposition, se retrouve au sol, et le ballon lui rebondit dessus après une frappe de Tomás Holes. Quiñones, opportuniste, pousse le ballon dans le but vide : 0-2.

À un quart d’heure de la fin, le gardien remplaçant Guillermo Ochoa a fait son entrée. À quarante ans, il a ainsi disputé sa sixième Coupe du monde, record qu’il partage avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ovationné, le futur retraité a encore joué un rôle clé.

Enfin, Ochoa a lancé le 3-0 d’une passe lobée parfaite dans le dos de la défense ; Kovár a repoussé la première tentative, mais Álvaro Fidalgo a suivi pour pousser le ballon dans les filets.