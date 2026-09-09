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Marcos LlorenteImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Le milieu de terrain de l’Atlético Marcos Llorente égale le PSV avec une statistique bizarre contre Liverpool

Atlético Madrid
Liverpool
M. Llorente

Marcos Llorente se sent décidément comme chez lui à Anfield. Le milieu de l’Atlético de Madrid a inscrit mercredi contre Liverpool (2-1) son cinquième but dans l’antre des Reds, ce qui lui permet de signer un record particulier.

Llorente n’a eu besoin que d’un peu plus d’un quart d’heure pour donner l’avantage à l’Atlético. L’Espagnol a profité des espaces dans la défense de Liverpool, s’est défait de Milos Kerkez et a glissé le ballon avec sang-froid devant Alisson Becker pour le 0-1.

Avec ce cinquième but, il est désormais le meilleur buteur de tous les temps à Anfield à l’ère de la Ligue des champions. Jusqu’à mercredi, il était à égalité avec Karim Benzema et ses quatre buts, lui qui venait régulièrement sur la pelouse avec le Real Madrid.

La performance de Llorente est remarquable, car à l’ère de la Ligue des champions, seul le Real Madrid (huit buts) a marqué plus souvent à Anfield que Llorente parmi tous les clubs.

Llorente avait déjà marqué deux fois en huitièmes de finale en 2020, posant ainsi les bases du succès 2-3 et de l’élimination de Liverpool. La saison dernière, il avait encore frappé deux fois, quand l’Atlético s’était incliné 3-2 lors de la phase de championnat.

Avec ses cinq buts, il égale le PSV, le Paris Saint-Germain et Benfica. Le club d’Eindhoven doit surtout cette belle performance à la saison dernière, lorsque l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz s’y était brillamment imposée 1-4.

Ce qui rend la statistique de Llorente encore plus frappante, c’est qu’il n’est pas du tout réputé pour être un buteur. En 59 matches de Ligue des champions, il a marqué 10 buts, dont la moitié lors de trois rencontres à Anfield.

Llorente pourra profiter de quelques jours de repos pendant la prochaine trêve internationale. Le droitier de 31 ans, qui est devenu champion du monde l’été dernier, a récemment annoncé prendre sa retraite internationale.


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