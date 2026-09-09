Le milieu de terrain de l’Atlético Marcos Llorente égale le PSV avec une statistique bizarre contre Liverpool

Marcos Llorente se sent décidément comme chez lui à Anfield. Le milieu de l’Atlético de Madrid a inscrit mercredi contre Liverpool (2-1) son cinquième but dans l’antre des Reds, ce qui lui permet de signer un record particulier.

Llorente n’a eu besoin que d’un peu plus d’un quart d’heure pour donner l’avantage à l’Atlético. L’Espagnol a profité des espaces dans la défense de Liverpool, s’est défait de Milos Kerkez et a glissé le ballon avec sang-froid devant Alisson Becker pour le 0-1.

Avec ce cinquième but, il est désormais le meilleur buteur de tous les temps à Anfield à l’ère de la Ligue des champions. Jusqu’à mercredi, il était à égalité avec Karim Benzema et ses quatre buts, lui qui venait régulièrement sur la pelouse avec le Real Madrid.

La performance de Llorente est remarquable, car à l’ère de la Ligue des champions, seul le Real Madrid (huit buts) a marqué plus souvent à Anfield que Llorente parmi tous les clubs.

Llorente avait déjà marqué deux fois en huitièmes de finale en 2020, posant ainsi les bases du succès 2-3 et de l’élimination de Liverpool. La saison dernière, il avait encore frappé deux fois, quand l’Atlético s’était incliné 3-2 lors de la phase de championnat.

Avec ses cinq buts, il égale le PSV, le Paris Saint-Germain et Benfica. Le club d’Eindhoven doit surtout cette belle performance à la saison dernière, lorsque l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz s’y était brillamment imposée 1-4.

Ce qui rend la statistique de Llorente encore plus frappante, c’est qu’il n’est pas du tout réputé pour être un buteur. En 59 matches de Ligue des champions, il a marqué 10 buts, dont la moitié lors de trois rencontres à Anfield.

Llorente pourra profiter de quelques jours de repos pendant la prochaine trêve internationale. Le droitier de 31 ans, qui est devenu champion du monde l’été dernier, a récemment annoncé prendre sa retraite internationale.



