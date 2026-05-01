Le milieu de terrain de l’Ajax, Mokio, a réagi avec une rapidité fulgurante à l’annonce de son transfert vers un autre pays

Selon le journaliste belge spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri, Jorthy Mokio envisagerait de représenter le Congo plutôt que la Belgique. Toutefois, le milieu de terrain de l’Ajax assure que la procédure pour un éventuel changement de nationalité n’est pas encore engagée.

« Je n’ai pas encore pris de décision définitive et je n’en prendrai de toute façon pas avant la fin de la saison en cours », a-t-il précisé à Mike Verweij, spécialiste des affaires d’Ajax pour De Telegraaf.

Le milieu de terrain a disputé deux minutes avec les Diables Rouges en mars 2025, avant de se concentrer sur les sélections belges U21 et la Coupe du monde U17.

Selon les règles de la FIFA, le jeune Ajacide (18 ans) ne pourrait défendre les couleurs du Congo qu’à partir de 2028, car il faut attendre au moins trois ans après son dernier match officiel avec la Belgique. Il ne doit pas non plus avoir disputé plus de trois matchs internationaux, amicaux compris, pour la première sélection, et il ne doit pas avoir dépassé 21 ans lors de ces rencontres.

La Fédération belge de football (KBVB) est informée des doutes de Mokio et souhaite s’entretenir avec le milieu de terrain dans les prochaines semaines, sans pour autant formuler de promesse financière, contrairement à ce qui se voit parfois avec des nations africaines.

Selon Tavolieri, Mokio souhaite vivement disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique sous les couleurs du Congo. À ce stade, son choix reste donc ouvert.