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imago-sport-1071445612.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Traduit par

Le milieu de terrain de Feyenoord Targhalline impressionne fortement avec le Maroc victorieux

Lesotho vs Maroc
Lesotho
Maroc
Africa Cup of Nations Qualification

Le Maroc a également remporté son deuxième match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Mardi, à Bloemfontein, en Afrique du Sud, les Marocains se sont imposés 0-2 face au Lesotho. La sélection marocaine avait auparavant battu le Gabon 2-0.

Le milieu de terrain de Feyenoord Oussama Targhalline a disputé l’intégralité de la rencontre contre le Lesotho. Ismael Saibari et Noussair Mazraoui étaient également titulaires. L’attaquant de l’Ajax Abdellah Ouazane a fait ses débuts contre le Gabon, mais ne figurait cette fois pas dans le groupe.

Le Maroc a dominé la première période, même s’il a fallu attendre un peu avant de voir l’ouverture du score. Brahim Díaz a trouvé le chemin des filets peu avant la pause. À la 82e minute, Azzedine Ounahi a seulement alors doublé l’avantage.

Targhalline, en particulier, a impressionné au milieu de terrain marocain. Sur les 136 passes qu’il a tentées, 135 ont trouvé preneur. Soit une précision de passe de pas moins de 99 %. En outre, le joueur de Feyenoord a été celui qui a touché le plus de ballons avec 145 touches de balle, et il a remporté de nombreux duels.

Le Maroc a donc bien lancé sa campagne de qualification, avec six points en deux matches. Le Niger compte trois points, tandis que le Lesotho et le Gabon n’en ont toujours aucun. Les deux premiers de chaque groupe de qualification se qualifient pour la Coupe d’Afrique des nations de l’an prochain, organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Matchs Amicaux
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Pour le Maroc, la quête d’un billet pour la Coupe d’Afrique des nations se poursuivra en novembre. Deux matches contre le Niger seront alors au programme. 

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