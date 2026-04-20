« Le milieu de terrain de ces deux nations est nettement supérieur à celui de l’équipe nationale néerlandaise. »

Valentijn Driessen, journaliste au Telegraaf et observateur averti des Oranje, nourrit des doutes sur les chances de l’équipe nationale néerlandaise à la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il estime que le groupe manque de joueurs capables de faire la différence dans leurs clubs.

Dans le podcast Kick-Off, il rappelle que Tijjani Reijnders, pourtant titulaire en Oranje, n’est plus un pilier à Manchester City. « Il y a bien d’autres titulaires qui ne jouent pas tous les matchs », ajoute-t-il.

« Je pense que ce sera très difficile pour l’équipe nationale néerlandaise. Aucun d’entre eux ne figure parmi les meilleurs de son club. Ils sont presque tous interchangeables au sein de leur équipe », analyse Driessen, qui anticipe des difficultés pour le groupe de Koeman lors de la Coupe du monde.

Ce fervent supporter des Pays-Bas poursuit : « Faites le calcul : c’est avec ce groupe que vous vous présentez à la Coupe du monde. Ça s’annonce très compliqué. »

« Un milieu avec Frenkie de Jong, Reijnders et Ryan Gravenberch, c’est un milieu fantastique », nuance son collègue Mike Verweij, bien plus optimiste pour les chances des Oranje.

« Tu as alors un bon milieu de terrain, mais pas un milieu de terrain fantastique. Si tu compares ça au milieu de terrain du Portugal, par exemple, avec ces deux joueurs du Paris Saint-Germain (Vitinha et João Neves, ndlr) et Bruno Fernandes. C’est une autre paire de manches », fait Driessen en comparant avec le champion d’Europe de 2016.

« Et puis regardez la France : elle aligne un milieu de terrain qui, à lui seul, vaut trois fois celui des Pays-Bas », conclut le journaliste, plaçant sans détour le finaliste de la Coupe du monde 2022 bien au-dessus des Oranje.