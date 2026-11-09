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Le milieu de l’AS Monaco Mamadou Coulibaly s’expose à des sanctions disciplinaires de la part des instances du football français après avoir mimé un égorgement lors du match nul 1-1 de Ligue 1, dimanche, au Mans. Le joueur de 22 ans a effectué cette célébration controversée après avoir ouvert le score pour son équipe en première période, reproduisant un geste qui avait valu une suspension à son coéquipier Paris Brunner en septembre.

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Le milieu de terrain répète un geste controversé après son but

Coulibaly s’est exposé à une sanction de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) en glissant sur les genoux avant de faire ce geste à la 40e minute, au Stade Marie-Marvingt. Après avoir poussé le gardien adverse Nicolas Kocik à effectuer un contrôle trop long, il n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide. Le joueur formé au club a ainsi inscrit son premier but de la saison dans l’élite, son quatrième au total en Ligue 1. Mais le remplaçant Erwan Colas a arraché l’égalisation sur corner à la 90e minute pour Le Mans, promu cette saison.

Une explication à la mi-temps après la suspension de septembre

Coulibaly avait adressé sa célébration aux 700 supporters de Monaco en déplacement, et non au public local, et a présenté ses excuses après le coup de sifflet final. Il a expliqué à la mi-temps que ce geste était « un hommage à un ami qui m’avait dit de le faire ».

La LFP avait néanmoins infligé au coéquipier Brunner, âgé de 20 ans, une suspension de quatre matches, dont deux ferme, pour avoir fait exactement le même geste contre Strasbourg en septembre, alors même que l’attaquant s’était ensuite excusé et avait assuré n’avoir voulu manquer de respect à personne. Filipe Luis, qui avait défendu Brunner à l’époque tout en soulignant que le club prenait l’incident au sérieux et espérait qu’il ne se reproduirait pas, devrait désormais s’entretenir avec Coulibaly.

Une égalisation tardive prive les visiteurs remaniés de la victoire

Pour la première confrontation avec Le Mans depuis le titre de Ligue 2 décroché grâce à une victoire 2-1 en mai 2013, Luis avait procédé à sept changements après le succès 2-0 de jeudi contre Nordsjaelland en Ligue Conférence. Avant que Coulibaly n’inscrive son cinquième but avec Monaco et son deuxième toutes compétitions confondues cette saison, un but de Louis Mafouta à la cinquième minute avait été refusé parce que la remise de Dame Gueye avait franchi la ligne de sortie. Des réalisations de Matthis Abline et Gueye avaient également été annulées pour hors-jeu.

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Les gardiens Lukas Hradecky et Kocik ont réalisé de beaux arrêts face à Lucas Buades, Lamine Camara, Gueye et Vanderson, avant l’égalisation de Colas dans les derniers instants.

Auxerre au programme après la trêve

Le match nul de dimanche a provisoirement permis à Monaco de grimper à la septième place du classement de Ligue 1 avant la trêve internationale de novembre. Tandis que Coulibaly attend de savoir si la LFP lui infligera une suspension de plusieurs matches, Luis profitera de ces deux semaines pour remobiliser son groupe après avoir laissé filer deux points en fin de rencontre. À la reprise du championnat, le samedi 21 novembre, le club de la Principauté accueillera Auxerre au Stade Louis-II.