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La saison du Borussia Mönchengladbach a commencé de la pire des manières. Une seule victoire et un nul en championnat, une dernière place avec déjà six points de retard sur le trio composé de Paderborn, Cologne et Mayence, et un changement d’entraîneur intervenu dès la mi-septembre, avec le départ de Polanski et l’arrivée de Blessi, passé par le Genoa, qui n’a pas produit les effets escomptés.

Les motifs de satisfaction sont donc rares en ce début de saison. Parmi eux figure toutefois l’éclosion d’un talent devenu, ces dernières heures, l’un des noms les plus convoités sur le marché des transferts : Wael Mohya. De nombreux clubs le suivent et, selon TeamTalk, il pourrait être l’un des premiers noms proposés par Krosche au Milan.

QUI EST WAEL MOHYA ? Milieu offensif né en 2008, presque en 2009 puisque son anniversaire tombe le 31 décembre, il voit le jour à Mettmann, en Allemagne, dans une famille d’origine marocaine. Il possède ainsi la double nationalité. Il passe très tôt du SV Straelen au Borussia Mönchengladbach, où il franchit tous les échelons des équipes de jeunes. La saison dernière, il réalise toutefois une double ascension spectaculaire : d’abord promu des moins de 17 ans aux moins de 19 ans, il intègre ensuite directement et durablement l’équipe première.

Le Borussia mise énormément sur lui, au point de lui offrir ses débuts à seulement 16 ans et 347 jours. Il devient le plus jeune joueur à débuter dans l’histoire du club, recevant les éloges de l’entraîneur de l’époque, Polanski : « Wael arrive chaque jour sur le terrain avec le sourire, en montrant son engagement et son plaisir de jouer. C’est exactement l’attitude que nous voulons voir chez lui. » Le directeur sportif Rioland Virkus le salue également : « Nous sommes convaincus de ses qualités. Le Borussia veut offrir cette chance aux jeunes. »

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UN TALENT « À LA WIRTZ » : Pur milieu offensif, capable de très bien évoluer entre les lignes derrière les attaquants ou, au besoin, comme milieu relayeur porté vers l’avant, Mohya fait partie de ces meneurs de jeu à fort impact que le football allemand a su révéler ces dernières années. Un joueur à la Musiala, malgré les problèmes physiques malheureusement bien connus de ce dernier, ou à la Wirtz, un nom sur lequel nous reviendrons.



Car Mohya est très rapide, agile et habile en un contre un, aussi bien dans les petits espaces qu’en pleine course. Il sait porter et conduire le ballon des deux pieds. À l’aisance propre à son jeune âge s’ajoute une absence de crainte dans les duels et les contacts physiques.

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DES STATISTIQUES EN HAUSSE ET LE « PROJET DE KLOPP » : Malgré les résultats déjà évoqués de Gladbach, Mohya parvient à se mettre largement en valeur en ce début de saison. En championnat et en Coupe d’Allemagne, jusqu’ici la seule véritable satisfaction du club, il totalise 12 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive. Il s’est notamment montré décisif lors de l’unique victoire, 3-2 contre Stuttgart.

Comme indiqué, il possède la double nationalité et a jusqu’ici toujours choisi les sélections de jeunes de l’Allemagne pour son parcours international. Un changement en faveur du Maroc reste possible, mais le nouveau sélectionneur Jurgen Klopp a déjà entrepris des démarches pour lui. C’est là que Wirtz entre de nouveau en jeu : Klopp aimerait essayer de l’associer au talent qui évolue aujourd’hui à Liverpool afin de l’aider à développer les mêmes caractéristiques techniques et tactiques, qu’il apprécie tant.

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UN MARCHÉ DES TRANSFERTS EN ÉBULLITION : Depuis ses débuts, Mohya a évidemment attiré l’attention de très nombreux clubs. Ces dernières heures, rapporte TeamTalk, la position du Borussia Mönchengladbach au classement pousse beaucoup d’entre eux à passer à l’action, dans l’espoir de profiter aussi d’un prix au rabais.

Brighton et Liverpool se sont mobilisés avec insistance. Les grands clubs allemands, comme le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, restent à l’affût, tout comme le Real Madrid et Barcelone. Mais le Milan est lui aussi dans la course, comme indiqué. Le club comptera avec son nouveau directeur sportif Markus Krosche sur un grand connaisseur de la Bundesliga, qui a déjà inscrit Mohya sur sa liste de recrues potentielles. Gladbach ne veut pas le vendre, mais face à des offres colossales dépassant les 30 à 40 millions d’euros, le club pourrait au moins accepter d’en discuter.