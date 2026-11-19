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Le Milan rêve de Scott McTominay. Le milieu écossais n’a pas encore trouvé d’accord avec le Napoli et sa prolongation a même été mise en suspens en raison de ses exigences salariales élevées. Le Milan aimerait profiter de cette impasse et peut compter sur un allié de poids : Adidas.

Selon QS, Gerry Cardinale prévoit plusieurs mercatos pour renforcer encore l’équipe aux postes où Amorim et les dirigeants estiment que l’effectif présente ses principales lacunes. De la défense à l’attaque, en passant par l’entrejeu. Et c’est justement au milieu de terrain qu’un gros coup pourrait être réalisé, directement en Serie A.

Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2028, McTominay reste un dossier ouvert pour le club. La prolongation de l’Écossais a été mise en suspens en raison de sa demande de 7 millions par saison, jugée excessive par le club, mais aussi de sa volonté de connaître les projets futurs de la formation de De Laurentiis. Le Real Madrid et Manchester United suivent la situation, tout comme, on l’a dit, le Milan.

Le Milan peut compter sur un allié surprise. Ces dernières semaines, un accord a été trouvé avec Adidas, qui équipera de nouveau le club à partir de la saison 2028-2029 et lui versera environ 500 millions d’euros sur les 10 prochaines saisons. L’entreprise allemande apportera ainsi au Milan 50 millions par saison, auxquels s’ajouteront des montants liés aux résultats sportifs.

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Un tournant qui replace le club de Cardinale en tête de ce classement particulier, devant la Juventus, jusqu’ici détentrice du meilleur contrat avec un équipementier. Et Scott McTominay, ambassadeur d’Adidas et l’un des visages de la marque, serait la cerise sur le gâteau. Le Milan et Adidas voudraient en effet s’appuyer sur un ambassadeur de premier plan pour tirer encore davantage profit de cet accord, avec des bénéfices évidents sur le terrain comme en dehors.