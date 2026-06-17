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Le Milan Futuro a finalisé l’accord avec le jeune talent anglais Guernier, en provenance de Birmingham : les examens médicaux sont prévus dans les 48 prochaines heures

AC Milan
Mercato

L’affaire est conclue : le Milan Futuro, qui s’apprête à disputer le prochain championnat de Serie D, a finalisé le recrutement d’Aurelien Guernier, jeune ailier anglais né en 2007, en provenance de Birmingham. Pilotée par Jovan Kirovski, l’opération doit conduire le joueur à Milan demain pour la visite médicale et la signature de son contrat.


Ce jeune ailier gauche, capable de jouer également en tant que milieu offensif, a disputé 7 matchs en Premier League U18 cette saison, délivrant deux passes décisives, et a inscrit 3 buts ainsi qu’une passe décisive en 15 apparitions en Premier League 2. 

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