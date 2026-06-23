Luka Modrić s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive de sa carrière exceptionnelle. Alors qu’il s’apprête à disputer ce qui pourrait être l’un de ses derniers matchs sous le maillot à damier, le milieu de terrain doit désormais trancher : prolongera-t-il d’une saison avec le Milan AC ou décidera-t-il de raccrocher les crampons ?

Concernant la sélection, le joueur semble déjà avoir tranché. Après des années d’un engagement total, le capitaine croate a choisi de tourner la page de sa carrière internationale pour se consacrer entièrement à son club. Si le football réserve parfois des surprises, tout indique que le joueur de 40 ans ne reviendra pas sur sa décision.

Il fêtera son 200^e match contre le Panama, puis son 201^e face au Ghana quelques jours plus tard. L’heure n’est pourtant pas entièrement à la fête, la sévère défaite concédée face à l’Angleterre (quatre buts encaissés) imposant aux Vatreni de se recentrer sur les résultats plutôt que sur les adieux chargés d’émotion.

Modrić sait mieux que quiconque que l’âge pèse désormais. Il n’est plus le jeune garçon qui, après avoir fui les bombardements avec sa famille et trouvé refuge dans un hôtel, passait des heures sur les parkings à rêver de marcher dans les pas de la légende Zvonimir Boban. Après quatre décennies d’existence et une carrière exceptionnelle, il sait que son corps n’est plus en mesure d’enchaîner les rencontres au même rythme qu’autrefois.

Le calendrier chargé des prochains mois, avec plusieurs rendez-vous dans la Ligue des nations, apparaît comme l’un des principaux facteurs de sa décision. La Croatie doit encore enchaîner des sorties exigeantes en Ligue des nations contre la République tchèque, l’Espagne et l’Angleterre, un calendrier éprouvant pour n’importe quel athlète. Modrić considère donc qu’arrêter sa carrière internationale après la Coupe du monde serait la décision la plus logique.

À Milan, en revanche, le contexte est radicalement différent. Modrić a trouvé au sein du club italien un environnement idéal pour prolonger sa carrière. La star croate traverse une période sereine, et ses performances dépassent les attentes déjà élevées. Épanoui sur le plan familial depuis que sa fille Emma a intégré les équipes de jeunes du club, il entretient aussi une relation privilégiée avec ses coéquipiers et des supporters qui l’admirent depuis le premier jour.

De son côté, le club rossonero espère prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire, et la direction a déjà fait savoir à Modrić qu’elle serait ravie de le retrouver à Milanello.

Une réunion avec l’entraîneur Ruben Amorim s’annonce décisive pour l’avenir du meneur croate. Sous Massimiliano Allegri, son rôle était clairement défini : l’Italien en faisait le cerveau de l’équipe, un meneur capable de dicter le tempo, ballon au pied ou non.

Avec Amorim, en revanche, le rôle du Croate reste à préciser : le technicien portugais peaufine son plan pour la nouvelle saison et doit encore définir la place de Modrić dans son projet. Le milieu de terrain, lui, veut connaître l’étendue de son temps de jeu et l’importance de son influence avant de se prononcer.

Selon son entourage, sa préférence penche nettement vers une prolongation. Si son cœur avait le dernier mot, il aurait déjà accepté de rester. Mais l’absence de Milan en Ligue des champions pèse dans la balance, surtout qu’il imaginait que son dernier exercice européen était derrière lui.

L’aspect financier et le nombre de minutes de jeu ne constituent pas ses priorités ; il accorde davantage d’importance à la qualité du projet sportif et à la capacité de compétitivité au plus haut niveau. Après la Coupe du monde, le milieu de terrain prendra le temps de l’introspection, puis échangera avec le club et l’entraîneur afin d’écouter son corps, d’aligner ses ambitions et d’évaluer tous les paramètres avant de statuer définitivement.

Le scénario le plus probable, à ce stade, est que le milieu de terrain prolonge son contrat d’une saison, selon un programme spécifique tenant compte de son âge et de sa condition physique. Ce plan prévoit de le préserver pour certains matchs, de l’épargner des déplacements les plus longs en Europe, de lui accorder des périodes de repos plus fréquentes et de limiter son temps de jeu.

Si Modrić juge qu’il peut encore apporter sa valeur ajoutée tout en prenant du plaisir sur le terrain, il prolongera l’aventure. En revanche, si les signaux sont négatifs, il pourrait choisir de tirer le rideau sur l’une des plus grandes carrières du football mondial.

D’ici là, les supporters milanais resteront dans l’expectative. Et ils auront peut-être de quoi sourire si le club parvient à convaincre son capitaine chevronné de rester une saison de plus.