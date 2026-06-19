Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Mexique a validé sa première place dans son groupe en Coupe du monde. Les locaux l’ont emporté 1-0 face à la Corée du Sud. Le score est resté nul jusqu’à ce qu’une erreur du gardien Seung-gyu Kim change la donne.

La première période a présenté deux visages : le Mexique a dominé en début de rencontre, puis la Corée du Sud a progressivement pris le contrôle du ballon après la pause, forçant les locaux à perdre rapidement la possession.

Les deux formations se sont créées peu d’occasions avant la pause, notamment lorsque Julian Quiñones a placé une tête à bout portant, directement dans les gants du gardien.

Les Sud-Coréens ont eux aussi frôlé l’ouverture du score : bien lancé en profondeur, Heung-min Son a lobé le gardien, mais l’ancien Ajacide Edson Álvarez a sauvé sur sa ligne.

Au retour des vestiaires, les Mexicains ont accentué la pression et ont frôlé l’ouverture du score sur une frappe qui a fini dans le filet latéral. Peu après, la maladresse du gardien a offert l’unique but de la rencontre.

Le portier sud-coréen a mal apprécié la trajectoire d’un ballon aérien, l’a laissé filer puis est tombé par-dessus son propre défenseur. Luis Romo, le milieu de terrain de Guadalajara, a aussitôt en profite pour pousser le ballon dans le but vide : 1-0.









À la 75e minute, les Mexicains obtiennent une occasion en or d’aggraver le score : Raúl Jiménez, remplacé peu après par Santiago Giménez, malmène un contrôle sur une offrande de Quiñones et l’angle se referme, laissant le score à 1-0.

À cinq minutes du terme, Obed Vargas croyait tuer le match, mais sa frappe fut repoussée avec brio par le gardien, qui se rattrapait ainsi de son erreur initiale.

Peu après, le Mexique a failli en faire les frais : à deux reprises, le gardien Raúl Rangel a maintenu son équipe dans le match grâce à des arrêts réflexes, alors que les Sud-Coréens pensaient déjà avoir égalisé. Le score est resté de 1-0.

Grâce à ce succès, le Mexique termine en tête du groupe A et valide son billet pour le tour suivant en tant que vainqueur de poule, le goal average particulier lui étant favorable.