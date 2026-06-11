Le Mexique a surclassé l’Afrique du Sud lors d’une rencontre marquée par trois expulsions

Le Mexique a dominé le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Devant son public du stade Azteca de Mexico, la sélection mexicaine a facilement battu l’Afrique du Sud sur le score de 2-0. Julián Quiñones a ouvert le score dès la 10e minute, avant que le Mexique ne double la mise en seconde période. Les Sud-Africains ont terminé à neuf contre onze après deux expulsions, et les Mexicains ont également fini à dix.

Le match s’est rapidement enflammé : après un arrêt réflexe de Ronwen Williams sur une frappe de Raúl Jiménez, le gardien sud-africain a finalement cédé dès la 9^e minute. Profitant d’une erreur grossière dans la relance, Quiñones a récupéré le ballon et l’a glissé entre les jambes de Williams : 1-0.

Il succédait ainsi à Enner Valencia, auteur de l’ouverture du score contre le Qatar il y a quatre ans, au rang de premier buteur de la phase finale. Par la suite, les Mexicains ont levé le pied et l’Afrique du Sud a davantage pris possession du ballon, sans pour autant se créer la moindre occasion notable.

De son côté, le Mexique s’est montré menaçant par intermittence : Quiñones a tenté sa chance d’une frappe lointaine et Williams a dû s’employer à nouveau sur une tentative de Jiménez. Juste avant la mi-temps, Quiñones a été tout près de doubler la mise, mais son tir bien placé a heurté le poteau.

Les dégâts restaient donc limités pour les Sud-Africains, mais ceux-ci continuaient après la pause à perdre le ballon de manière dangereuse dans leur propre moitié de terrain. Le Mexique ne convertit pas immédiatement cet avantage numérique, jusqu’à ce que la chance lui sourie : Sphephelo Sithole, déjà coupable sur l’ouverture du score, fauche Brian Gutierrez en position d’attaquant et reçoit un second carton rouge.

Malgré cette supériorité numérique, le Mexique a longtemps peiné à en profiter, mais juste avant la pause, Jiménez a doublé la mise d’une tête précise sur un centre d’Alvarado. Le match était alors plié, et les trois points étaient dans la poche pour le Tri.

La fin de match, moins palpitante, a tout de même vu deux nouveaux cartons rouges. Themba Zwane a semblé frapper un adversaire et a été exclu après intervention de la VAR ; peu après, le défenseur mexicain César Montes a à son tour reçu un carton rouge pour avoir fauché un joueur lancé en contre. La rencontre s’est donc conclue sur le score de 2-0, offrant au Mexique ses premiers points dans la compétition.